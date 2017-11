2017-11-30 00:28:00.0

Handball-Bezirksoberliga Aichach fährt ohne Dachser nach Bobingen

Beim letzten Auswärtsspiel 2017 rechnen sich TSV-Männer dennoch etwas aus. Von Johann Eibl

Erst gewann das zweite Frauenteam sein Punktspiel, danach siegten jeweils die ersten Mannschaften bei Frauen und Männern des TSV Aichach: Was am Samstag den Handballfreunden in der Halle am Gymnasium geboten wurde, das war klasse, nicht nur wegen der Resultate. Es waren auch begeisternde Spiele, so recht nach dem Geschmack des Publikums.

Der Jubel nach dem 24:22 der Männer über Spitzenreiter Göggingen war am Samstag noch gar nicht verhallt, da trat Trainer Manfred Szierbeck energisch auf die Euphoriebremse: „Der heutige Erfolg zählt nichts, wenn wir nicht am Donnerstag in Bobingen bestehen.“ Dort wird heute um 20 Uhr ein Nachholspiel in der Bezirksoberliga angepfiffen.

Eigentlich sollte diese Partie bereits am 29. September, über die Bühne gehen. Am ursprünglichen Termin gab es aber Probleme mit der Notbeleuchtung in der Bobinger Halle. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Aichacher Handballer durchaus in der Lage sind, ganz oben mitzuspielen. Das Wort Landesliga nimmt zwar nach wie vor keiner in den Mund, doch bei 16:4 Punkten darf an sich durchaus mal Gedanken in diese Richtung machen. Weil die gute Ausgangsbasis nicht verloren gehen soll, drängt der Coach so vehement darauf, dass die Siegesserie am Donnerstagabend fortgesetzt wird. Schließlich will man auch in den ersten Wochen des neuen Jahres nicht irgendwo im Niemandsland der Tabelle angesiedelt sein, sondern nach wie vor ganz oben, wo es richtig interessant werden könnte.

Die Bobinger lassen die rechte Konstanz vermissen. Mal punkten sie ordentlich, dann gehen sie wieder als Verlierer vom Parkett. Das lässt den Schluss zu, dass die Aichacher sich im letzten Auswärtsspiel 2017 durchaus was ausrechnen können. Allerdings fehlt bei ihnen Philipp Dachser, der beruflich im Ausland weilt. Zuletzt gegen Göggingen zeigte er eine Reihe von Fehlwürfen, insgesamt aber kann man behaupten: Dachser ist unbestritten erste Wahl im rechten Rückraum, neben Felix Schilberth und Konstantin Schön. Zusammen mit Torhüter Stefan Walther zählt dieses Trio zu den großen Stützen im Team. Die Fahrt nach Bobingen wird dagegen Timon Stubner mitmachen, der zuletzt mal wieder beruflich bedingt passen musste.

In dieses Spiel geht der TSV aber nicht als Tabellendritter, sondern als Vierter. Denn die Partie zwischen Bobingen und Haunstetten endete nicht wie auf der Homepage des Handball-Verbandes angezeigt 28:28, sondern 28:29. Somit steht Haunstetten auf Rang zwei und Aichach auf vier. (jeb)