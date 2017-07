2017-07-30 19:30:00.0

Fußball VfR Neuburg freut sich auf die Löwen

Bezirksligist hat bei der Auslosung zum Toto-Pokal Losglück und sucht sich den TSV 1860 München als Gegner aus. Der TSV Aindling erwartet einen Bayernligisten.

Aindling/Altomünster/Neuburg In der ersten Runde des Fußball-Toto-Pokals erwartet der TSV Aindling am Mittwoch, 9. August, Bayernligist SV Heimstetten. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Nürnberg. 64 Klubs kämpfen um den Einzug in den lukrativen DFB-Pokal.

Die Kreispokal-Sieger hatten zunächst Gegnerwahlrecht innerhalb ihrer regionalen Gruppe. Bei der Auslosung wurde der VfR Neuburg als erstes aus dem „Topf 5“ gezogen und durfte sich seinen Wunschgegner aussuchen. „Wir nehmen den deutschen Meister aus dem Jahr 1966 und Münchens große Liebe“, verkündete der in Nürnberg anwesende sportliche Leiter des VfR, Martin Stanek, als sein Team gezogen wurde. Der Bezirksligist freut sich damit am Mittwoch, 9. August, um 18.30 Uhr in der Sparkassen-Arena auf den TSV 1860 München, der für einen Massenansturm an Zuschauern sorgen dürfte.

Regionalligist FC Pipinsried muss beim Landesligisten TuS Geretsried antreten. Heimstetten und Aindling kennen sich aus der Bayernliga. Die Aufgabe für die Lechrainer ist als schwierig, aber nicht unlösbar einzustufen. (jeb/fupa/disi)