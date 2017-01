2017-01-28 00:05:54.0

Vogel wird Trainer in Inchenhofen

Torjäger coacht Kreisklassist ab Sommer

Fußball-Kreisklassist TSV Inchenhofen ist auf der Suche nach einem Trainer fündig geworden. Arthur Vogel heißt der neue Spielertrainer, der im Sommer kommt. Vogel ist ein alter Bekannter im Landkreis Aichach-Friedberg. Als Spieler war der 33-Jährige unter anderem beim BC Aichach und dem FC Affing aktiv. Aktuell trainiert er den TSV Altomünster in der Kreisklasse München I. Altomünster ist seine erste Trainerstation. Gleich im ersten Jahr gelang Vogel der Aufstieg in die Kreisliga, danach ging es direkt wieder runter.

Leahads Abteilungsleiter Oliver Oberndorfer ist froh über den Neuzugang: „Er hat sowohl als Spieler als auch als Trainer seine Qualitäten. Ansonsten hätten wir ihn nicht geholt. Ich habe früher oft gegen ihn gespielt.“ Oberndorfer erhofft sich durch die Verpflichtung von Vogel vor allem in der Offensive mehr Durchschlagskraft. „Es ist an der Zeit, das volle Potenzial des Teams auszuschöpfen, um mittelfristig den Schritt zurück in die Kreisliga zu schaffen.“

ANZEIGE

Nachdem Trainer Michael Wenczel aus beruflichen Gründen im Dezember zurückgetreten war, hatte Alex Wittmeir übernommen. Er wird bis zum Saisonende die Kommandos geben, dann aber aufgrund privater Verpflichtungen nur noch als Zweiter Abteilungsleiter fungieren. (sry- mit obo)