2018-01-10 18:01:00.0

Region B17 muss nach Fehler der Baufirma erneut saniert werden

Weil die Baufirma einen Fehler gemacht hat, muss die B17 erneut saniert werden. Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Bauprojekte. Von Markus Schwer

Auch 2018 müssen sich die Autofahrer in "Greater Augsburg" auf viele Baustellen einrichten – und auf Staus. In den meisten Fällen geht es dabei um die Sanierung von Straßen. Das Staatliche Bauamt Augsburg startet mit der Ortsumfahrung Adelsried aber auch ein großes Neubauprojekt und schließt mit der B300 eines der größten Vorhaben der letzten Jahre ab. Und dann gibt es noch einen – eher seltenen – Garantiefall. Hier ein Überblick:

B17: Das „Straßenbau-Jahr“ beginnt schon in den nächsten Tagen: Nachts werden zwischen Augsburg und Königsbrunn über der B17 sieben Schilderbrücken errichtet, auf denen ab Juli automatisch je nach Verkehrsdichte unterschiedliche Tempobegrenzungen angezeigt werden. Diese „Verkehrsbeeinflussungsanlage“ – die erste im Großraum – kostet samt sechsspurigem Ausbau zwischen Stadion und Messe fünf Millionen Euro.

B2/A8 Augsburg-Ost: Die Brücke der A8-Anschlussstelle Augsburg-Ost wurde 2017 saniert – jetzt kommt die Fahrbahn der B2 an die Reihe. Sie wird ab Einmündung Bürgermeister-Wegele-Straße bis zum Kaisersee erneuert (Staatsstraße 2035). Die Straßendecke weist Risse und Spurrinnen auf und muss erneuert werden, bevor sich die Schäden in tieferliegende Schichten ausbreiten können, berichtet Straßenbau-Bereichsleiter Stefan Scheckinger. Geplant ist, im Frühjahr jeweils eine Richtungsfahrbahn an verlängerten Wochenenden in Angriff zu nehmen, so dass nur zweimal einige Tage mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Kosten des Projekts: etwa eine Million Euro.

Bobingen: Die Sanierung der Ortsdurchfahrt geht weiter. Nachdem 2017 der nördliche Teil erneuert wurde, kommt 2018 der südliche Teil an die Reihe. Hier wird von April bis September die Brücke über die zu Trevira führende Lokalbahn erneuert und die Fahrbahn auf einem Kilometer erneuert. Kosten: etwa 1,3 Millionen.

B17 Königsbrunn–Inningen: Während an der Anschlussstelle Königsbrunn-Süd das Jahr 2018 ganz im Zeichen der „Phase zwei“ der Brücken-Erneuerung steht, müssen sich die Autofahrer ab Ende Mai zusätzlich für zwei Wochen auf einen Engpass einstellen: Dort wird der vor drei Jahren erneuerte Abschnitt auf sechs Kilometern nochmals zur Baustelle. Grund: Die Asphaltdecke weist nicht die vorgeschriebenen Griffigkeitswerte auf. Die Baufirma müsse deshalb im Rahmen der Gewährleistung auf eigene Kosten eine neue vier Zentimeter-Deckschicht aufbringen, was mehrere hunderttausend Euro kostet. Die Anschlussstellen Königsbrunn-Nord und Inningen sind dann in Richtung Augsburg gesperrt. Wie Scheckinger berichtet, sei das der Firma „unangenehm und peinlich“, das Bauamt bedauert den doppelten Ärger für die Autofahrer. Eine solche Nachbesserung komme aber selten vor.

B2 Meitingen–Nordendorf: Zwischen Mai und Juli müssen sich die Autofahrer zwischen Meitingen und Nordendorf auf Behinderungen einstellen. Hier wird auf rund sechs Kilometern die Fahrbahn erneuert. Es steht pro Richtung nur eine Spur zur Verfügung. Wie schon nördlich von Nordendorf wird die B2 mit Nothaltebuchten nachgerüstet. Kosten: etwa 2,5 Millionen.

B300 Sandberg: In der Sommerferien steht die Sanierung der B300 zwischen Ulmer Landstraße und Deuringen auf rund 1,3 Kilometern an. Auch hier zwingen Fahrbahnschäden laut Scheckinger zum handeln. Kosten: eine Million.

Gersthofen: Gleiches gilt für die Staatsstraße von Gersthofen bis Hirblingen. Die Schäden werden im September auf 1,5 Kilometer Länge während einer Vollsperrung behoben. Kosten: 750000 Euro.

B17 Oberottmarshausen: Wie 2017 in Richtung Norden bekommt 2018 nun die B17 südlich von Königsbrunn auf gut zwei Kilometern eine neue Deckschicht in Richtung Landsberg – und zwar von September bis Oktober. Gleiches gilt für die Staatsstraße vom Anschluss Königsbrunn-Süd nach Osten, die ganz gesperrt wird. Kosten: zwei Millionen.

B300: Die Baustelle der B300 zwischen Dasing und Aichach ist zuletzt auf eine Restlänge von gut einem Kilometer „geschrumpft“. Jetzt folgt der Endspurt: Für die zweite Richtungsfahrbahn müssen noch etwa 65.000 Kubikmeter Erdmassen bewegt und 25000 Quadratmeter asphaltiert werden. Zum Abschluss werden noch eine Lärmschutzwand im Bereich der Western-City sowie Wildschutzzäune errichtet. Umleitungen sind nicht mehr zu erwarten, da der Verkehr bereits – vorläufig einspurig pro Richtung – auf der neuen Trasse fließen kann. Laut Scheckinger sieht es für den geplanten Fertigstellungstermin im Herbst gut aus. Kosten: rund 27 Millionen.

Adelsried: Das einzige Neubauprojekt des Bauamts läuft seit Sommer mit der Ortsumfahrung Adelsried. Hier wird es heuer Sperrungen von Kreis- und Staatsstraße im Bereich Ehgatten geben. Fertig wird die neue Straße – 6,5 Kilometer für 20 Millionen Euro – bis 2020.

Das sind die weiteren Projekte für 2018

Aber nicht nur auf den Bundes- und Staatsstraßen fahren die Baumaschinen auf. Auch die beiden Landkreise Aichach-Friedberg und Augsburg investieren im Tiefbau: So werden laut Landratsamtssprecher Wolfgang Müller für zusammengerecht rund sechs Millionen Euro die Kreisstraßen zwischen Friedberg-Bachern und Rohrbach (ab Mai) , zwischen Mering und Unterbergen (mit Radweg, ab Juli) sowie die Ortsdurchfahrt Schmiechen (ab Mai) ausgebaut. Und es gibt zwar eher günstiges Projekt, das aber größere Folgen für die Autofahrer haben wird: Ab Mai wird im Dasinger Ortsteil Lindl nahe der A8-Auffahrt die Kreuzung zu einem Kreisverkehr umgebaut.

Im Kreis Augsburg wird 2018 nicht nur die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Schwabmühlhausen fortgesetzt, sondern dieser Tage der Neubau der Bahnbrücke im Zuge der Kreisstraße zwischen Gersthofen und Gablingen begonnen. Zugleich wird die Fahrbahn der Kreisstraße bis Lützelburg „leben“ erneuert. An größeren Projekten stehen laut Landratsamt noch die Neubauten der Wertachbrücke in Bobingen (Richtung Straßberg) und der Schwarzachbrücke in Waldberg an. Die genauen Termine für Arbeiten und Vollsperrungen sowie die Kosten seien aber noch offen.

Und in Augsburg? Hier hat das Tiefbauamt eine ganze Reihe von Deckensanierungen auf dem Plan. Von den größeren Straßen werden nach Auskunft von Amtsleiter Josef Weber der Kobelweg, die Wertach-/Donauwörther Straße, der Obere Schleisweg und die Tattenbachstraße und vor allem die Haunstetter Straße betroffen sein. An der kreuzung Eichleitner-/Memminger Straße wird statt der provisorischen nun eine feste Ampelanlage installiert.