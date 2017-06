2017-06-27 10:09:57.0

Prozess in Augsburg Mord aus Eifersucht? 32-Jähriger gibt Verbrechen an Freundin zu

Ein wegen Mordes angeklagter Mann hat vor dem Landgericht Augsburg gestanden, seine Freundin gefoltert und erschlagen zu haben. War es krankhafte Eifersucht? Von Jörg Heinzle

Die bewusstlose Frau, die am Abend des 25. Oktober 2016 von einem Mann in die Wertachklinik in Bobingen gebracht wird, sieht aus wie ein Folteropfer. Ihr Gesicht ist stark geschwollen, der ganze Körper ist von Schlägen gezeichnet, ein Teil ihrer Haare wurde abrasiert. Der Mann sagt, er gehe kurz raus zum Rauchen. Doch dann kommt er nicht zurück. Die Ärzte stellen fest, dass bei der schwer verletzten Frau bereits der Hirntod eingetreten ist. Maschinen halten den Körper der 33-jährigen Marlena P. noch zwei Tage am Leben, dann werden die Geräte abgeschaltet.

Vorwurf: Mord

Der Mann, der die Frau so zugerichtet hat, ist Piotr S., 32. Er stammt aus Polen und arbeitete als Leiharbeiter in einer Fleischwarenfabrik im Kreis Landsberg. Seit diesem Dienstag muss er sich wegen der Tat vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Das Opfer ist die ehemalige Lebensgefährtin des Mannes. Die Ermittler gehen davon aus, dass er - offensichtlich völlig grundlos - von krankhafter Eifersucht getrieben war. Er soll Marlena P. in seinem Zimmer in einer Arbeiterunterkunft in Großaitingen gefoltert haben, um den Namen des angeblichen Liebhabers zu erfahren. Ein rasierte ihr teilweise die Kopfhaare ab und schlug sie massiv - unter anderem in den Genitalbereich und gegen den Kopf.



Vor Gericht gibt Piotr S. zu, dass er seine Ex-Freundin verprügelt hat. Er sagt aber: "Ich habe nicht gewollt, dass sie stirbt." Der Angeklagte behauptet, das Opfer habe nach der Tat noch gelebt. Sie hätten zusammen geduscht, dann habe sich seine Ex-Freundin hingelegt, weil sie müde gewesen sei. Er sei es gewesen, der darauf gedrängt habe, ins Krankenhaus zu fahren. Im Auto habe sie dann das Bewusstsein verloren. Die Ermittler nehmen ihm diese Version des Geschehens aber nicht ab.



Der Angeklagte gibt an, dass er in dieser Zeit täglich Drogen genommen hat - Amphetamin, Chrystal, Marihuana. Deshalb erinnere er sich an alles nicht mehr so genau. Er macht bei seiner Aussage teils einen verwirrten Eindruck. Er erzählt, dass er mit seinem Handy heimlich ein Gespräch aufgenommen habe, bei dem seine Ex-Freundin einer Bekannten von ihrer Affäre berichtete. Die Kripo hat nach der Verhaftung des Tatverdächtigen sein Handy ausgewertet und tatsächlich eine Aufnahme gefunden, die zwei Tage vor der Tat entstanden ist - allerdings ist darauf außer Rauschen nichts zu hören.



Eine Bekannte des Opfers sagt als Zeugin aus: "Der Peter ist krank eifersüchtig, die Marlena war ihm treu." Der Angeklagte habe seiner Freundin aber dennoch immer wieder vorgeworfen, dass sie ihn betrüge. Bei dem Gespräch mit dem späteren Opfer, das Piotr S. mit seinem Handy versucht hatte aufzunehmen, sei es überhaupt nicht um eine Affäre gegangen. Die Zeugin sagt auch, sie könne sich nicht vorstellen, dass kein anderer Bewohner der Arbeiterunterkunft etwas von den Misshandlungen mitbekommen habe.