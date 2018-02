2018-02-01 07:00:00.0

Illertissen Wo die Lastwagen durchs Ried rollen sollen

Nach Einwänden wurde eine neue Strecke für die Lehm-Transporte zum Bellenberger Ziegelwerk vorgeschlagen. Sie soll die Natur weniger belasten – doch es gibt nicht nur Zustimmung. Von Jens Carsten

Statt der direkten Strecke von der Autobahn zum Ziegelwerk in Bellenberg sollen die Lehmtransporter einen Zick-Zack-Kurs durchs Ried fahren: Darum ging es in einer Sitzung des Illertisser Stadtrats, bei der man der neuen Route zustimmte. Sie ist etwa zwei Kilometer lang, verläuft zum Teil auf der Gemarkung des Ortsteils Tiefenbach und soll aus der Kasse des Ziegelwerks für den Schwerlastverkehr ausgebaut werden. Die ursprünglich ins Auge gefasste Strecke von der A7 zum Werk wäre allein auf Bellenberger Flur verlaufen. Doch es gab Kritik, die Route hätte im Bellenberger Ried Lebensräume von Tieren durchschnitten, hieß es. Deshalb hat Michael Angerer, der Leiter des Fachbereichs Naturschutz und Landschaftsplanung am Landratsamt, die jetzige Route ins Spiel gebracht.

Der Hintergrund der Überlegungen: Jeden Tag rollen Dutzende Lastwagen auf ihrem Weg zum Ziegelwerk durch den Illertisser Ortsteil Tiefenbach und durch Emershofen bei Weißenhorn. Sie bringen Aushub von den Baustellen des Riesen-Bahnprojekts Stuttgart 21 nach Bellenberg, der dort zu Ziegeln verarbeitet wird. Der Verkehr könnte demnächst noch zunehmen: Weitere Lieferungen mit einem Umfang von mehreren Millionen von Tonnen stehen zur Debatte, wie zuletzt zu erfahren gewesen war. Das ist den Dörfern und ihren Bewohnern nicht mehr zuzumuten: Da sind sich viele Lokalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter einig.

Im vergangenen Jahr hatte ein runder Tisch mit mehreren Beteiligten im Landratsamt getagt. Eine Folge war der Vorschlag, die Lastwagen könnten am Autobahnparkplatz „Reudelberg West“ zwischen Illertissen und Vöhringen abfahren und über das Ried nach Bellenberg gelangen. Die Orte blieben so vom Schwerlastverkehr verschont. In Emershofen und Tiefenbach soll zudem das Tempo auf den Ortsdurchfahrten auf 30 Stundenkilometer beschränkt werden. Noch ist das Limit nicht in Kraft, es soll aber demnächst eingerichtet werden. Die Straßenschilder seien bestellt, hieß es am Mittwoch auf Anfrage beim Neu-Ulmer Landratsamt.

Die Absicht, die Lastwagen mitten durchs Ried zu schicken, stieß auf Einwände: Der Landstrich sei ein wichtiger Lebensraum für Tiere wie Eidechsen, Frösche und auch Vogelarten. Die Transporter würden durch diese Biotope fahren, Gehölze müssten gerodet und ein Graben auf einer Länge von 300 Metern umgebaut werden – so fasst Angerer die Beschwerden zusammen. Er hat sich deshalb für eine andere Strecke stark gemacht. Sie führe an den Lebensräumen vorbei und sei „vertretbar“, was den Umweltschutz angehe. Die Route sei mit circa 1,8 Kilometern etwas länger als die zuerst ins Auge gefasste, allerdings gebe es bereits einige befestigte Wege. Insgesamt dürfte durch die notwendigen Straßenbauten etwas weniger Fläche versiegelt werden als bei der anderen Strecke, so Angerer.

Bei der Ziegelei akzeptiert man den Vorschlag – wenn auch zähneknirschend: Es sei nicht „die Traumvariante“, aber es gebe keinen andere Möglichkeit, sagte Bevollmächtigter Anton Grehl, der sich mit seiner Firma SGWM Umwelt GmbH der Rekultivierung von Ton- und Lehmgruben widmet, in der Stadtratssitzung in Illertissen. „Jeder Meter, der nicht ausgebaut werden müsse, ist uns recht.“ Es werde mit Buchten und einer Ampel gearbeitet, damit Lastwagen einander sicher passieren könnten. Der Flächenverbrauch solle klein gehalten werden, so Grehl. Für die bebauten Abschnitte seien im Sinne des Naturschutzes Ausgleichsflächen auszuweisen.

Wie in der Sitzung weiter zu erfahren war, hätte für die erste Route (entlang der Biotope) ein Artenschutzgutachten erstellt werden müssen. Was allerdings wohl ein Jahr gedauert hätte – und damit zu lange, wie Bürgermeister Jürgen Eisen betonte. „Es geht darum, schnell Abhilfe zu schaffen.“

Von einer „verträglichen Lösung“ sprach Bernd Hillemeyr, der im Illertisser Rathaus für den Tiefbau zuständig ist. Die „massiv ausgebaute Lastwagenfahrstrecke“ könne zügig umgesetzt werden, eine „Zerschneidung des Biotops“ lasse sich so verhindern.

Einige Bedenken blieben: Eine Strecke direkt an der A7 entlang hätte ihr „wesentlich besser“ gefallen, sagte Rätin Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne). Das Problem: Das ist nach Auskunft der Experten der Autobahndirektion nicht möglich, weil nächtliche Fahrten auf der Ausweichstrecke mit Scheinwerferlicht dann die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn blenden würden. Sonntag sah auch bei der jetzt anvisierten Trasse „einen massiven Eingriff in die Natur“. Sie stimmte dann aber doch für die vorgeschlagene Route, wenn auch „mit großen Bauchschmerzen“, wie sie sagte.

Von solchen Bedenken hielt dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann (SPD) nichts: Immerhin sei es machbar, die Orte Tiefenbach und Emershofen zu entlasten. Dörfer entlang der Strecke hin zum Ziegelwerk in Klosterbeuren hätten diese Möglichkeiten nicht, so Ostermann. „Da sind wir privilegiert.“

Aufwendig seien die Straßenbauten nun dennoch, fand Uwe Bolkart (CSU). Mit Blick auf den Weg auf Tiefenbacher Flur, sagte er: „Da wäre ein Dankeschön von Weißenhorn angebracht.“ Immerhin werde Emershofen auch entlastet.

Nach der Illertisser Zustimmung ist die neue Route heute ein Thema im Bellenberger Gemeinderat. Beginn: 20 Uhr. »Kommentar