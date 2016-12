2016-12-29 11:34:53.0

Bei Landsberg Hobby-Feuerwerker lösen verheerende Explosion aus

Sie hantierten in einer privaten Werkstatt mit Chemikalien, weil sie Silvesterfeuerwerk herstellen wollten. Dann kam es zu einer schweren Verpuffung. Vier junge Leute sind in Schwabhausen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Das Landeskriminalamt ermittelt. Von Dominic Wimmer

Es war gegen 10.45 Uhr, als ein lauter Knall am Donnerstag viele Anwohner im Weiler Ortsteil erschreckte. Kurz darauf heulten nicht nur in Schwabhausen, sondern auch in den Nachbarorten Petzenhausen, Weil, Eresing und Windach die Feuerwehrsirenen. Das Bild, das sich den ersten Einsatzkräften am Unglücksort bot, war erschreckend: Gesplittertes Glas, Trümmer und andere Utensilien waren auf den Vorplatz des Gebäudes geflogen, in dem im unteren Teil eine private Werkstatt untergebracht ist und sich im oberen Teil eine vermietete Wohnung befindet.

Die Wucht der Verpuffung war so heftig, dass die beiden Tore der Werkstatt aus ihrer Verankerung gerissen wurden und wie zerknülltes Papier auf der Seite lagen. „Es gab noch ein kleines Feuer im Außenbereich, aber augenscheinlich keinen Brand“, so Einsatzleiter Stefan Maier. Der Kommandant der Schwabhausener Feuerwehr war mit einer der Ersten am Unfallort. Einer der Verletzten habe sich vor der Werkstatt befunden und sei gleich versorgt worden. Ein Atemschutztrupp drang ins Gebäude ein. Ein zum Teil verkohltes Schutzgas-Schweißgerät wurde von der Feuerwehr geborgen und ins Freie gebracht.

Anfangs war die Polizei noch davon ausgegangen, dass es infolge von Schweißarbeiten in der Werkstatt zu einer Explosion gekommen war. Aber die genaueren Ermittlungen im weiteren Tagesverlauf zeichneten ein anderes Bild. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck untersuchte den Unglücksort und zog Experten des Landeskriminalamtes hinzu. Diese stellten mehrere Chemikalien sicher und untersuchten den am Nachmittag abgesperrten Tatort genau.

Verpuffung: Mehrere Verletzte in Schwabhausen

„Es wurde mit mehreren chemischen Substanzen hantiert und dadurch die massive Verpuffung verursacht“, so Hans-Peter Cammerer, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord. Wie die Ermittlungen ergeben hätten, hatten die vier jungen Leute im Alter von 19 bis 23 Jahren Vorbereitungen für ein selbst gemachtes Silvesterfeuerwerk getroffen. Dabei war es zu dem Unfall gekommen.

22-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 22-Jähriger wurde bei der Verpuffung lebensgefährlich verletzt und in ein Münchner Klinikum geflogen, ein 23 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt. Glück im Unglück hatten ein 20-Jähriger und eine 19 Jahre alte Frau. Sie hatten sich zum Zeitpunkt der Verpuffung laut Polizei vor dem Werkstattgebäude befunden. Die Frau wurde am Bein verletzt und in ein Augsburger Klinikum gebracht, der junge Mann wurde ambulant in Landsberg versorgt.

Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun. Das Rote Kreuz war mit einem Großaufgebot vor Ort: Vier Rettungswagen und zwei Notärzte waren im Einsatz. Darüber hinaus kamen die Rettungshubschrauber aus München, Murnau und Augsburg, um die Verletzten in die Kliniken zu fliegen. Mitglieder des Kriseninterventionsteams betreuten die Angehörigen der Verletzten vor Ort. Nicht nur unter ihnen, sondern auch bei Nachbarn und Einsatzkräften war die Bestürzung über das Unglück groß – auch bei Weils Bürgermeister Christian Bolz. Er machte sich vor Ort ein Bild vom Unglück. „Es ist der Wahnsinn. Wenn man die Betroffenen kennt, ist es doppelt schwierig“, so der Weiler Rathauschef. Bei der betroffenen Familie, der das Gebäude gehöre, handle es sich um tief in der Dorfgemeinschaft verankerte Menschen, die sich ehrenamtlich sehr eifrig engagieren. So war zum Beispiel der Bruder eines der Verletzten als Feuerwehrmann vor Ort, um zu helfen.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg hat das Sachgebiet für Sprengstoffdelikte des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein extremistischer Hintergrund bestand laut Polizei nicht.