17.04.2023

Scheurings Luftpistolen-Team schafft die Sensation

Plus Die Edelweiß-Schützen sind künftig auch in der 2. Bundesliga vertreten. Die zweite Luftpistolen-Mannschaft zeigt bei den Aufstiegskämpfen Nerven aus Stahl.

Von Margit Messelhäuser

Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer war im Vorfeld skeptisch gewesen. Er hatte die Chancen für den Aufstieg auf knapp unter 50 Prozent eingeschätzt – damit lag er nicht ganz richtig: Die zweite Luftpistolen-Mannschaft der Edelweiß-Schützen schaffte den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dabei zeigte das Team von Kapitän Fabian Ranzinger eiserne Nerven.

Der Wettkampftag in München-Hochbrück begann für die Scheuringer alles andere als optimal. Sebastian Heinisch, einer der Stammschützen, musste krank absagen. Damit musste Fabian Ranzinger gleich von Beginn an ran. Ranzinger, der inzwischen in Hamburg lebt und arbeitet, war erst am Vortag nach Scheuring gekommen und wollte deshalb beim ersten Wettkampf noch aussetzen. Daraus wurde nun nichts.

