vor 23 Min.

Podcast "Augsburg, meine Stadt": Alle Folgen auf einen Blick

Beliebte Läden schließen, Menschen finden keine Wohnung – und ein Arzt erzählt von "gefährlichen Stühlen". In unserem Podcast geht es um Augsburg und seine Menschen.

Unser Podcast " Augsburg, meine Stadt" ist ganz nah dran an den Menschen in Augsburg und an ihren Geschichten. In unserem Audio-Format kommen Menschen zu Wort, die etwas zu erzählen haben: Ein Ladenbesitzer, der schließen muss. Menschen, die keine bezahlbare Wohnung finden. Oder ein Arzt, der über "gefährliche Stühle" spricht.

Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" gibt es seit Mitte April 2019. Alle zwei Wochen erscheint eine neue kostenlose Folge auf unserer Internetseite – sowie unter anderem auf den Streaming-Portalen Spotify und iTunes. Wie Sie unseren Podcast hören und abonnieren können, erfahren Sie hier.

Hier gelangen Sie direkt zu unserem Podcast auf Spotify, iTunes und Co.:

"Augsburg, meine Stadt": Alle Podcast-Folgen anhören

An dieser Stelle finden Sie alle Folgen des Podcasts "Augsburg, meine Stadt":

Folge 21: Wird Augsburg immer krimineller?

Folge 20: Was 2020 in Augsburg wichtig wird

Folge 19: Tödliche Attacke am Königsplatz

Folge 18: Travestie-Künstler Chris Kolonko

Folge 17: Der Augsburger Pflegeskandal

Folge 16: Mörderisches Augsburg

Folge 15: Tanker-Kapitänin Martina Collins

Folge 14: Wie groß ist die Angst der Juden in Augsburg?

Folge 13: Die Campus-Cat-Story

Folge 12: Emma und Aylin kämpfen fürs Klima

Folge 11: So tickt AEV-Kapitän Steffen Tölzer

Folge 10: Anna (24), Chefin eines Plärrer-Karussells

Folge 9: So tickt FCA-Legende Daniel Baier

Folge 8: Wie aus Stefan Meitinger Kult-Wirt "Bob" wurde

Folge 7: Kampf um die Straße

Folge 6: Wie kinderfreundlich ist Augsburg?

Folge 5: Der harte Job von Lebensretter Marco

Folge 4: Mimi & Josy: Ihr Leben nach "The Voice"

Folge 3: Die Boxbote-Story

Folge 2: Augsburger Arzt: Stühle machen krank!

Folge 1: Augsburg macht dicht

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören – und freuen uns über Kritik, Lob und Themen-Anregungen an podcast@augsburger-allgemeine.de!

Unser neuer Podcast "Augsburg, meine Stadt" ist ganz nah dran an den Menschen in Augsburg – und an ihren Geschichten. Video: Axel Hechelmann

Was ist ein Podcast? 1 / 7 Zurück Vorwärts Ein Podcast ist ein Audio-Format, das - ganz ähnlich wie eine Radiosendung - angehört werden kann.

Um einen Podcast anzuhören, sind nur zwei Voraussetzungen nötig: Sie brauchen eine Internetverbindung, um den Podcast herunterladen zu können. Und Sie brauchen Lautsprecher oder Kopfhörer, um den Podcast anhören zu können.

Es gibt ganz verschiedene Podcast-Formate in Deutschland und weltweit: Sie reichen von Interviews, über Audio-Reportagen bis hin zu Wissensformaten. Besonders beliebt sind auch Talkformate, in denen zum Beispiel ein Gespräch zu einem Thema oder über eine Person geführt werden.

Mit relativ kleinem Aufwand kann übrigens jeder seinen eigenen Podcast erstellen und verbreiten. Wie das geht, lesen Sie hier.

Auch unsere Redaktion bietet Podcasts an, unter anderem das neue Format "Augsburg, meine Stadt". Damit sind wir ganz nah dran an den Menschen in Augsburg. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren.

Übrigens: Der Begriff Podcast ist ein Kunstwort, das sich aus zwei Begriffen zusammensetzt: und zwar aus dem Wort iPod (MP3-Player der Firma Apple) und dem Begriff "to broadcast" (deutsch: senden).

Der iPod spielte für die Namensgebung eine wichtige Rolle, weil er vor allem zu Beginn der Podcast-Ära das marktbeherrschende Gerät zum Abspielen von Podcasts war.

Lesen Sie dazu auch: Thema Podcasts: Mit diesem Wissen können Sie mitreden

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen