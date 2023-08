Wie wurdest du zur "South Park"-Stimme, Synchronsprecher Stuttmann?

Eric Cartman aus "South Park"? Weltberühmt! Sein Stimmgeber: der Augsburger Jörg Stuttmann. Doch der ist nicht nur Synchronsprecher – sondern sehr viel mehr.

Die fieseste Stimme im deutschen Fernsehen gehört einem Augsburger. Seit mehr als 25 Jahren spricht Jörg Stuttmann die Animationsfigur Eric Cartman in der weltbekannten TV-Serie "South Park". Wie kam Stuttmann an den Job? Wie viel Geld verdient er damit? Und was verbindet ihn mit der Figur Cartman, die immerzu damit beschäftigt ist, derbe Witze zu reißen und andere zu beleidigen? Darüber spricht Stuttmann in einer neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt".

Stuttmann erzählt, wie ein Synchronsprecher arbeitet und welche Tücken es gibt – etwa, wenn englische Wortwitze ins Deutsche übersetzt werden. Außerdem spricht er über seine zweite große Rolle als Synchronsprecher: das Fantasiewesen Doc Croc aus der Fernsehserie "SimsalaGrimm". Und weil sich ein Podcast geradezu dafür anbietet, mimt er im Gespräch mit Axel Hechelmann beide Rollen: Cartman und Doc Croc.

Jörg Stuttmann: Synchronsprecher von Eric Cartman aus "South Park"

Der gebürtige Augsburger ist aber mehr als "nur" Synchronsprecher. Er ist auch Künstler, Historiker, YouTuber – und führt seit vielen Jahrzehnten ein Privatarchiv. In seiner Wohnung in Aystetten (Landkreis Augsburg) sammelt er alles, was er für geschichtsträchtig hält: historische Filmplakate, alte Fahrscheine, vergilbte Fotos. Dafür, dass das Archiv wachsen kann, nimmt er in Kauf, dass sein Wohnraum immer weniger wird. Doch wozu das alles? Und warum mistet der 64-Jährige nicht mal aus?

Im Podcast spricht Stuttmann außerdem über Aspekte der Augsburger Stadtgeschichte, die kaum jemandem bekannt sind – und über einen seiner Vorfahren, dessen Name größer nicht sein könnte: Johann Wolfgang von Goethe.

