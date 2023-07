Drei Todesfälle, dann Weltmeisterin: Wie kann ein Mensch so stark sein, Kickboxerin Alina?

Innerhalb von drei Wochen sterben ihre Mutter, ihr Opa und ihre Uroma. Wenige Tage später holt Alina Strehle den WM-Titel im Kickboxen. Im Podcast spricht sie über die bewegendste Zeit ihres Lebens.

Als Alina Strehle 19 Jahre alt ist, ändert sich ihr Leben schlagartig. Innerhalb von drei Wochen sterben im Oktober 2022 ihre Mutter, ihr Opa und ihre Uroma. Doch sie zerbricht nicht daran – sondern löst ein Versprechen ein, das sie ihrer Mutter am Krankenhausbett gegeben hat: Wenige Tage nach den Todesfällen wird sie Weltmeisterin im Kickboxen.

Vom Trauma zum Traum: Kickboxerin Alina Strehle im Podcast "Augsburg, meine Stadt"

In einer neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt" spricht Strehle über die dunkelste Zeit ihres Lebens, über ihren größten sportlichen Triumph bei der WM in der Türkei und darüber, wie sie wegen mehrerer Schicksalsschläge im Eiltempo erwachsen werden musste.

Die Augsburgerin sagt außerdem, wie ihre Leidenschaft fürs Kickboxen wuchs, wer ihr bei ihrer Karriere half und wie es sich anfühlt, ausgeknockt zu werden. Sie spricht über ihre Nervosität vor Kämpfen, psychologische Tricks auf der Matte und über die besondere Beziehung zu ihrem Trainer Maurizio Granieri, dem sie "fast blind vertraut".

Außerdem verrät Strehle, was sie an Augsburg schätzt, welche Lebensträume sie sich erfüllen will und ob sie das Gefühl hat, wegen des Leistungssports ihre Jugend zu verpassen.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" bei Spotify und Apple Podcasts

Das Gespräch mit Alina Strehle können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes), – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht über bekannte Anbieter finden Sie hier:

Lesen Sie dazu auch

Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserer Podcast-Reihe "Augsburg, meine Stadt"? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de