Wie sieht Ihr Alltag als Berufsfeuerwehrmann aus, Anselm Brieger?

Anselm Brieger ist seit über 20 Jahren Berufsfeuerwehrmann und Höhenretter in Augsburg. Ein Gespräch über Alltag, Einsatz und den großen Ausgleich Sport.

Wenn die Feuerwehr in Augsburg zu einem größeren Einsatz ausrückt, ist Anselm Brieger für die Öffentlichkeit ein besonders wichtiger Mann. Denn er erklärt den Medienvertretern vor Ort und damit auch der Bevölkerung, was passiert ist oder noch passiert. Brieger ist Berufsfeuerwehrmann und Pressebeauftragter – und somit oft als Übersetzer zwischen Einsatzkräften und Medien tätig. Was ihn an diesem Job reizt und wie er überhaupt bei der Berufsfeuerwehr gelandet ist, darüber spricht er mit Redakteurin Ida König im Podcast "Augsburg, meine Stadt". Außerdem gibt er Einblicke in den Alltag auf der Hauptfeuerwache und spricht über den Großbrand, der vor Kurzem in einer Lagerhalle in Inningen ausgebrochen ist.

Innerhalb der Berufsfeuerwehr ist Brieger Fachmann für die Höhenrettung. Schwindelfrei müssen alle Berufsfeuerwehrleute sein, erklärt er im Podcast – doch ihn reizt der Weg in die Höhe noch etwas mehr als andere. Deshalb kann er nicht nur von Einsätzen in großer Höhe berichten, sondern weiß auch, von wo aus man einen besonders guten Blick über Augsburg hat.

Wie wichtig die Trennung zwischen Beruf und Privatem für Feuerwehrleute ist, erklärt Brieger im Hinblick auf schwierige und belastende Einsätze. Einen Ausgleich findet er im Sport – der sei gleichzeitig auch eine Lebensversicherung für seinen Beruf bei der Feuerwehr. Weniger geeignet zum Abschalten seien wiederum Feuerwehr-Fernsehsendungen. In welchen Serien besonders wenig Realität enthalten ist, verrät er im Podcast.

Das Gespräch mit Anselm Brieger von der Berufsfeuerwehr Augsburg können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt.

