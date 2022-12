30 Jahre DJ "NT": Wie hat sich das Augsburger Nachtleben verändert?

1993 legt Jürgen Endres zum ersten Mal in der Rockfabrik auf. Seit 20 Jahren bucht er Bands für die Kantine. Ein Gespräch über Musik, Wandel und große Träume.

Im Januar 1993 wird aus Jürgen Endres ein DJ mit dem Namen „NT“. Der damals 19-Jährige arbeitet in einer CD-Abteilung in Gersthofen und berät den Chef der Rockfabrik. Der ist so angetan, dass er Endres als DJ engagiert. Die großen Zeiten der Rockfabrik, die in Augsburg nur „Rofa“ heißt, sind zwar vorüber – doch der heute 49-Jährige ist in der Augsburger Clubkultur nach wie vor zu Hause. Denn im Jahr 2002 wechselt er als Booker in die Kantine und ist dort fortan für die Buchung von Bands, DJs und allerlei Partys verantwortlich. Einzige Ausnahme: Eine mehrmonatige Auszeit im Jahr 2020, die nur zufällig in die Corona-Zeit fiel. Mittlerweile ist er zurück in der Kantine und veranstaltet zudem weiterhin die queeren Lovepop Partys, die er nach Augsburg brachte.

Rofa, Kantine, Lovepop: Jürgen Endres ist ein Urgestein im Augsburger Nachtleben

Im Podcast „Augsburg, meine Stadt“ spricht er mit Redakteurin Ida König über seine Anfänge und darüber, welche Faktoren das Nachtleben in den vergangenen 30 Jahren beeinflusst haben – von Studiengebühren bis Tinder. Außerdem verrät Endres, ob er privat auch heute noch in Platten und CDs investiert oder ebenfalls zum Nutzer der gängigen Streamingportale geworden ist.

DJ NT zu seinen Anfangszeiten im Jahr 1993 in der Rockfabrik. Foto: Archiv Endres

Der erfahrene Konzertbooker erzählt im Gespräch auch von Starallüren mancher Künstler und den für ihn persönlich schönsten Veranstaltungen in Augsburg. Hörerinnen und Hörer erfahren zudem, welche Pläne ein Party-Profi für seinen eigenen 50. Geburtstag hat und welchen ganz großen Traum sich Jürgen Endres noch erfüllen möchte.

