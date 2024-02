Wie geht es nach der großen Demo gegen Rechts weiter, Matthias Lorentzen?

Tausende Menschen kamen zur Demo gegen Rechts, die das Bündnis für Menschenwürde in Augsburg organisierte. Das kann nur ein Anfang sein, sagt Matthias Lorentzen im Podcast.

Das Augsburger Bündnis für Menschenwürde hat in den vergangenen Jahren Veranstaltungen zu zahlreichen Themen organisiert – vom Gedenken für Coronatote bis hin zur Solidarität mit der Ukraine und Israel. Die Dimension der Kundgebung gegen Rechts in Augsburg Anfang Februar hatte jedoch eine andere Dimension. Zwischen 25.000 und 30.000 Menschen versammelten sich auf dem Rathausplatz, die Unterstützung aus weiten Teilen der Stadtgesellschaft war enorm. Im Podcast " Augsburg, meine Stadt" gibt Matthias Lorentzen aus dem Vorstand des Bündnisses nun Einblicke hinter die Kulissen der Demonstration und spricht darüber, welche Aktionen gegen Rechtsextremismus das Bündnis für Menschenwürde in nächster Zeit plant.

55 Bilder Augsburg geht für die Demokratie auf die Straße Foto: Peter Fastl, Klaus Rainer Krieger

Lorentzen, der für die Augsburger Grünen im Stadtrat sitzt, ist nicht nur ehrenamtlich politisch engagiert – er arbeitet hauptberuflich als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Claudia Roth. Im Podcast spricht er unter anderem darüber, wer sein Interesse für Politik geweckt hat und warum ihm das Engagement gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus ein so großes Anliegen ist. Außerdem erfahren die Hörerinnen und Hörer mehr über die Anfänge des Bündnisses in Augsburg vor gut 20 Jahren.

Podcast „Augsburg, meine Stadt“ bei Spotify und Apple Podcasts

Das Gespräch mit Matthias Lorentzen können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht über bekannte Anbieter finden Sie hier:

Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserer Podcast-Reihe „Augsburg, meine Stadt“? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de

Lesen Sie dazu auch