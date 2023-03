Neuer Podcast

00:01 Uhr

Wie schaut unser Wald in hundert Jahren aus, Eva Ritter?

Von Axel Hechelmann Artikel anhören Shape

Sie bastelt am Wald der Zukunft. Einem, der dem Klimawandel trotzt. Ob das gelingen kann und was sie am Augsburger Wald fasziniert, das sagt Försterin Eva Ritter im Podcast.

Themen folgen