Zum Abschied: Erzählen Sie doch mal, Herr Schmitz!

Er ist Journalist aus Leidenschaft – aber ein schlechter Verlierer bei Gesellschaftsspielen. Im Podcast erzählt Noch-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz über Fehler, Augsburg und seine berufliche Zukunft.

Gregor Peter Schmitz prägte die Augsburger Allgemeine vier Jahre lang – nun verlässt der Chefredakteur die Redaktion. Im Podcast " Augsburg, meine Stadt" erzählt Schmitz, warum er seinen Beruf liebt, dass er als Chefredakteur auch Beichtvater ist und wie seine berufliche Zukunft aussieht.

Podcast mit Gregor Peter Schmitz über Beruf, Privatleben und Augsburg

Im Gespräch mit Axel Hechelmann erzählt Schmitz vom Beruf des Chefredakteurs, von eigenen Fehlern und davon, ob er Stolz für seine Arbeit empfindet. Außerdem spricht Schmitz über die Bedeutung von gutem Journalismus in Krisenzeiten, über Angriffe auf Reporter bei Corona-Demos und darüber, warum Journalismus heute oft besser sei als früher.

Schmitz gibt auch private Einblicke. Wie lebt es sich in einer Wohnung direkt am Rathausplatz? Wie ticken die Augsburgerinnen und Augsburger? Warum sitzt er manchmal (fast) ganz allein im Kino? Und wohin fährt er seit Jahrzehnten in den Urlaub?

Der Chefredakteur spricht außerdem über Hobbys, seine fast vollständige Sammlung an Puppenkiste-Marionetten und darüber, dass er bei Gesellschaftsspielen ein (sehr) schlechter Verlierer sei.

Podcast mit Gregor Peter Schmitz bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch mit Gregor Peter Schmitz können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

