Haunstettens Feuerwehrkommandantin: Wie haben Sie den Unwetter-Großeinsatz erlebt?

Simone Körner ist seit Anfang des Jahres Kommandantin der FFW Haunstetten. Im Podcast spricht sie über den Unwetter-Großeinsatz und ihre Faszination für die Feuerwehr.

Hagel, Starkregen, Sturm: Ein schweres Unwetter hat am vergangenen Samstag Augsburg und die Region getroffen und großen Schaden angerichtet. Eine, die am Wochenende für die Feuerwehr im Dauereinsatz unterwegs war, um Keller freizupumpen und Bäume zu beseitigen, ist Haunstettens Kommandantin Dr. Simone Körner. Im Podcast spricht sie über einen Tag mit rund 50 Einsätzen – und gibt weitere Einblicke in ihre Arbeit bei der Feuerwehr.

"Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass so ein Unwetter immer nur die anderen trifft", sagt Körner im Gespräch mit Redakteurin Ida König. Deshalb hat sie auch einige Tipps und Anregungen, wie sich Hausbesitzer und Bewohner von Mehrfamilienhäusern auf Extremwetter vorbereiten können.

47 Bilder Aufräumarbeiten nach dem Unwetter am Samstag über Augsburg Foto: Christoph Bruder, Peter Fastl, Margarete Heinrich, Michael Hörmann, Silvio Wyszengrad

In ihren 30 Jahren bei der Feuerwehr Haunstetten hat Körner schon einiges erlebt – auch einen ähnlich starken Hagelsturm wie am vergangenen Wochenende. Was sich in dieser Zeit alles verändert hat und wie sie als vierte Frau überhaupt ihren Weg zur Feuerwehr in Haunstetten fand, das erzählt sie im Podcast "Augsburg, meine Stadt." Außerdem spricht sie über ihr Selbstverständnis, bei der Feuerwehr keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen zu machen und erklärt, welchen Schwerpunkt sie seit ihrer Wahl zur Kommandantin Anfang des Jahres in ihrem Ehrenamt setzen möchte.

Podcast „Augsburg, meine Stadt“ bei Spotify und Apple Podcasts

Das Gespräch mit Seimone Körner können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht über bekannte Anbieter finden Sie hier:

Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserer Podcast-Reihe „Augsburg, meine Stadt“? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de

Lesen Sie dazu auch