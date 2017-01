2017-01-03 19:00:00.0

Aichach-Friedberg Autos kommen auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen

Viele tausend Euro Schaden bei Winterunfällen im Wittelsbacher Land. Bei Inchenhofen landet ein Wagen auf dem Dach. Von Evelin Grauer

Auch wenn der erste Schneefall des neuen Jahres ab Montag keine Überraschung war, hatten einige Autofahrer mit den winterlichen Straßenverhältnissen Probleme. So kam es im Wittelsbacher Land zu mehreren Unfällen, wie die Polizeiinspektionen Aichach und Friedberg melden. Auch der Winterdienst hatte insbesondere in der Nacht auf Dienstag viel zu tun.

Auto landet auf dem Dach Ein Verkehrsteilnehmer entdeckte Dienstag gegen 5.45 Uhr an der Kreisstraße AIC 1 bei Unterbachern (Gemeinde Inchenhofen) einen im Straßengraben auf dem Dach liegenden VW Caddy. Der Mann verständigte die Polizei. Wie diese berichtet, war kurz zuvor ein 49-Jähriger aus dem Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen mit dem Auto auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Er blieb laut Polizei unverletzt und konnte sich aus dem Wagen befreien. Um sich um die Beseitigung des Fahrzeugs zu kümmern, hatte er die Unfallstelle verlassen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Viele Unfälle aufgrund des Schneefalls

Über Kreuzung gerutscht Ein 50-jähriger Audi-Fahrer wollte am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße AIC 10 bei Obergriesbach an der Einmündung der Stefanstraße in den Ort abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei jedoch die Mündestelle und war für den Abbiegevorgang zu schnell. Als er dennoch versuchte, abzubiegen, rutschte er bei Schneeglätte über die Kreuzung gegen einen Leitpfosten und in eine Hecke. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen anderes Auto gerutscht Ein 27-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Augsburg war am Montag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße AIC 8 bei Rehling unterwegs. Auf Höhe der Rehlinger Straße kam der Wagen des Mannes in einer 90-Grad-Linkskurve auf schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Das Auto prallte gegen ein an der Einmündung wartendes Fahrzeug. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Niemand wurde verletzt.

Polizisten und Winterdienst im Einsatz

Polizisten helfen schieben Im Landkreissüden verletzten sich bei neun kleinen Unfällen vier Personen leicht, der Schaden liegt bei insgesamt 30000 Euro. Bei Ried überschlug sich ein Smart, Fahrer und Beifahrer verletzten sich leicht. Ein anderer Fahrer geriet in Ried mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß gegen einen Schneepflug. Am Oberzeller Berg an der B300 bei Friedberg landeten zwei Fahrzeuge im Graben. Bei einem Unfall packten die Polizisten selbst an: Sie schoben das Auto eines 22-Jährigen kurzerhand zurück auf die Straße. Die Ursachen der Unfälle waren laut Polizei stets ähnlich: zu geringer Abstand zum vorausfahrenden Auto oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Die Verkehrsteilnehmer seien aber größtenteils recht besonnen unterwegs gewesen.

Winterdienst im EinsatzÜberall im Kreis war der Winterdienst ab Montagnachmittag stark gefordert. Laut Landratsamt sind auf den 200 Kilometern Kreisstraßen sieben Großfahrzeuge drei bis vier Stunden im Räum- und Streueinsatz, um die Strecke einmal komplett zu befahren. Einsatzbeginn ist um 3 Uhr. Gefahren wird in zwei Schichten mit sieben Mann. Insgesamt stehen 18 Mann zur Verfügung. In dieser Saison waren bereits 17 Einsätze nötig, der erste am 10. November. Das Streusalz dürfte so schnell nicht ausgehen. Von den rund 1500 Tonnen im Lager wurden bisher etwa zehn Prozent verbraucht.