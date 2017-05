2017-05-28 14:15:00.0

Fußball-Relegation Affing muss weiter um Bezirksliga-Aufstieg bangen

Lauingen setzt sich in Wertingen mit 2:0 gegen das Kämpf-Team durch und bleibt in der Bezirksliga. Dem Kreisliga-Vize Affing bleibt noch eine kleine Chance. Von Johann Eibl

Gibt es noch ein Happy-End für die Fußballer des FC Affing nach dieser Saison? Die Chancen dafür haben sich am Samstag jedenfalls merklich verschlechtert. In Wertingen verlor der Vizemeister der Kreisliga Ost das Relegationsspiel gegen den FC Lauingen mit 0:2 Toren. Damit bleibt der Sieger in der Bezirksliga, wenngleich er sich in den Punktspielen oft genug nicht mit Ruhm bekleckerte. Die Donaustädter durften jedenfalls feiern und das zurecht, weil sie am Judenberg die bessere Mannschaft waren.

Der FC Affing hat vorerst abzuwarten, ob er noch ein drittes Mal ran muss in dieser Verlängerung der regulären Spielzeit. Sein sportliches Schicksal hängt nun am SC Oberweikertshofen. Sollte dieser Landesligist, der westlich von Fürstenfeldbruck zuhause ist, in seiner Relegation scheitern, wird noch ein weiterer Platz in der Bezirksliga frei. Den würde dann der Sieger der Partie Affing – Türksport Kempten einnehmen.

Es gehört freilich schon eine gehörige Portion Zuversicht dazu, wollte man den FCA in diesem Duell, das am kommenden Freitag zur Debatte steht, die Rolle des Favoriten zuteilen. Denn die Affinger schleichen auf dem Zahnfleisch daher. Gut und gerne das halbe Team steht derzeit nicht zur Verfügung. Und die elf Kandidaten, die sich auf dem Platz tummeln, sind mehr oder weniger ausgelaugt. Daran wird sich im Laufe der nächsten Tage kaum was ändern. Dreimal wechselte der Kreisliga-Vize am Samstag, jedes Mal waren gesundheitliche Probleme im Spiel. Bereits in der 9. Minute blieb Michael Albrecht auf der linken Seite liegen, ehe er ausgetauscht wurde. Später sah man ihn mit bandagierter linker Wade. Für ihn kam Martin Greif auf den Platz – ohne einen Einsatz in dieser Runde im Team eins. 19-mal kickte der 33-Jährige in der „Zweiten“ mit, er fügte sich gut ein.

Auch Giuliano Manno verließ angeschlagen die Arena, Manuel Steinherr war bei seiner Auswechslung anzusehen, dass er ebenfalls die Pause herbeisehnt. Bezeichnend war auch eine Szene kurz vor dem Ende, als Greif mit einem Wadenkrampf zu kämpfen hatte. Dabei half ihm Lars Staud aus dem gegnerischen Team. Klaus Wünsch, früher Trainer in Affing, hatte die Lauinger beobachtet und vor allem vor Staud gewarnt. In der 88. Minute verwertete der ein Zuspiel von Nico Breskott, wobei er möglicherweise im Abseits stand. Jaud stellte den Endstand her. Zuvor hatte Julian Eberhardt mit einem Flachschuss aus 20 Metern das 0:1 erzielt.

Die Schlussphase mussten die Affinger in Unterzahl absolvieren. Rares Aenoaei wurde mit Gelb-Rot ausgeschlossen, nachdem er kurz zuvor verwarnt worden war.

Bei Temperaturen an die 30 Grad waren die Zuschauer darauf bedacht, ein schattiges Plätzchen zu ergattern. Die Akteure dagegen sahen sich der prallen Sonne ausgesetzt. Mit diesen Bedingungen kamen die Lauinger besser zurecht als die Affinger, deren Offensive nur wenig Gefahr ausstrahlte. In Rückstand geraten, erhöhten sie die Schlagzahl, getrieben von Maximilian Merwald. Doch die „Gelben“, die am vergangenen Dienstag ebenfalls 120 Minuten zu absolvieren hatten, gerieten nicht mehr in Bedrängnis.

FC Affing Heckert, Steinherr (85. Schmidt), Bures, Aenoaei, Al-Jajeh, Krebs, Merwald, Spreitzer, Albrecht (13. Greif), Manno (51. Bissinger), Kindermann.

FC Lauingen Fuchsluger, Völker, Gallenmüller, Przyklenk, Strak, Eberhardt, Breskott, Nsouli, Müller, Marek (77. Hoti), Jaud (90. + 2 Stegner).

Tore 0:1 Eberhardt (58.), 0:2 Jaud (88.). Schiedsrichter Bschorr (Bonstetten). Zuschauer 600 in Wertingen. Gelb-Rote Karte Aenoaei (FC Affing/73./Foul).