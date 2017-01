2017-01-24 07:57:00.0

Tischtennis Aichach ist nicht zu stoppen

TSV-Männer stehen kurz vor der Meisterschaft in der 3. Bezirksliga Nord. Gegen Augsburg-Nord gelingt im Spitzenspiel ein deutlicher Erfolg. Von Christian Berger

Einsame Kreise ziehen Aichachs Tischtennismänner in der 3. Bezirksliga Nord. Im Spitzenspiel bei der DJK Augsburg Nord ließ das erste Team der Paarstädter ihrem Konkurrenten keine Chance und gewann mit 9:1.

Mit 22:0-Punkten führt der TSV die Tabelle souverän an, sodass den Aichachern der Aufstieg in die 2.Bezirksliga praktisch nicht mehr zu nehmen ist. Die Verfolger aus Augsburg und Adelsried weisen bereits sechs und sieben Gegenpunkte auf. Aichach ging ohne den verhinderten Willi Schablas in die Partie. Pablo Löw sprang ein. Mit drei Doppelerfolgen gelang ein optimaler Auftakt. Eine hauchdünne Niederlage von Günther Alphei brachte den Ehrenpunkt. Nächster Gegner ist am Freitag Tabellenschlusslicht Harburg.

Mit einem leistungsgerechten Unentschieden gegen die Spielvereinigung Westheim III ist die zweite Herrenmannschaft in die Rückrunde gestartet. Besonders stark spielte Bektas Aydogan, der seine beiden Einzel gewann. Nachwuchsspieler Daniel Konrad machte zusammen mit Doppelpartner Christian Berger den Punktgewinn klar. In einem ausgeglichenen Feld belegen die Aichacher derzeit den dritten Tabellenplatz der 1. Kreisliga.

DJK Augsburg Nord – Aichach I 1:9

Ishak Inac (2), Matthias Löw, Pablo Löw, Andreas Steinemann, Hermann Wittmann, Inac/P. Löw, M. Löw/Steinemann, Wittmann/Alphei.

Aichach II – SpVgg Westheim III 8:8

Bektas Aydogan (2), Gerhard Kögl, Christian Berger, Michael Kratzer, Berger/Daniel Konrad (2), Kögl/Kratzer