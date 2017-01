2017-01-11 17:22:00.0

Tischtennis Aichacher Männer schlagen stark auf

Fast alle TSV-Mannschaften überzeugen in der Hinrunde. Am Freitag warten zum Auftakt starke Gegner. Von Christian Berger

Zufrieden können die Tischtennis-Männer des TSV Aichach auf die Vorrunde zurückblicken. Aushängeschild ist die erste Mannschaft, die in der 3. Bezirksliga Nord ungeschlagen vorwegmarschiert und die Liga dominiert.

Herren I Eine Klasse für sich ist Aichachs Erste in der laufenden Saison. Die Paarstädter gingen in allen neun Partien der Vorrunde zumeist deutlich als Sieger hervor und dominierten mit 18:0 Punkten die Liga. Die ärgsten Verfolger SV Adelsried und DJK Augsburg Nord weisen bereits vier Gegenpunkte auf. Entscheidenden Anteil an der Aichacher Siegesserie hat Ishak Inac, der vor der Saison von der TSG Augsburg Hochzoll nach Aichach wechselte und die Paarstädter als neue Nummer eins verstärkte. Mit einer Bilanz von 16:1 Spielen ist Inac der beste Spieler der Liga. Auch Matthias Löw konnte mit einer Bilanz von 12:1 gewonnenen Spielen im vorderen Paarkreuz glänzen. Hermann Wittmann blieb gar in sämtlichen zwölf Einzelpartien ungeschlagen und auch die restlichen Aichacher Spieler warten mit guten Bilanzen auf.

ANZEIGE

Herren II Eine unerwartet erfolgreiche Saison bestreitet auch die zweite Herrenmannschaft. Nach dem Aufstieg in die 1. Kreisliga ging das Team als potenzieller Abstiegskandidat in die neue Saison. Zur Halbzeit liegen die Paarstädter im Tabellenmittelfeld auf Platz vier. Das Aichacher Team wurde dabei durch Neuzugang Eric Thümmler sowie Helmut Greif verstärkt, der langjährige Bezirksligaerfahrung vorweisen kann. Überragender Spieler in Aichacher Reihen ist jedoch Bektas Aydogan mit einer Bilanz von 13:3 Spielen. Mit 7:2 gewonnenen Spielen stellen Pablo Löw und Christian Berger zudem das drittbeste Doppel der Liga.

Herren III Auf einem ordentlichen sechsten Tabellenrang liegt Aichachs Dritte eine Spielklasse tiefer in der 2. Kreisliga Süd nach der Vorrunde. Die neu formierte Truppe wurde dabei durch die Brüder Markus und Alexander Lingenfelser verstärkt, die vor der Saison nach Aichach zurückkehrten. Mit starken Leistungen konnte Aichachs Jugendspieler Daniel Konrad auf sich aufmerksam machen, der in zehn seiner elf Einzelpartien als Sieger vom Tisch ging.

Herren IV Auf dem vorletzten Tabellenplatz schloss Aichachs vierte Mannschaft die Vorrunde in der 4. Kreisliga ab. Das Team ging dabei oft in unterschiedlichen Besetzungen in die Spiele und musste aufgrund Personalmangels zum Teil auch kampflos Partien an die Gegner abgeben. Mit einer Bilanz von 6:1 Spielen weisen Raimund Piegsa und David Czok eine gute Doppelbilanz vor.

Rückrunde Am Freitag starten die Teams aus der Paarstadt in die Rückrunde. Aichach I empfängt im Spitzenspiel ab 20 Uhr den Tabellenzweiten Adelsried. Mit einem Sieg würde der TSV einen großen Schritt in Richtung Titel machen. Die Dritte bekommt es zu Hause mit Tabellenführer TC Langweid II ebenfalls ab 20 Uhr zu tun. Aichach II und IV haben spielfrei.