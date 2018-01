2018-01-20 17:00:00.0

Kettershausen In Kettershausen wird bald der Verkehr überwacht

Kettershausen tritt im April der kommunalen Verkehrsüberwachung bei – und muss nun einen finanziellen Beitrag leisten. Was sonst noch im Gemeinderat besprochen wurde. Von Zita Schmid

Kettershausen wird ab dem Frühjahr der kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) der Städte Illertissen, Senden, Vöhringen, Weißenhorn sowie der Gemeinden Unterroth und Altenstadt angehören. Wie Bürgermeisterin Susanne Schewetzky die Gemeinderäte informierte, habe im Dezember eine Sitzung der Partnerstädte stattgefunden. Dabei sei der beantragte Beitritt von Kettershausen einstimmig beschlossen worden. Dieser ist nun für den 1. April geplant.

Für den Beitritt muss die Gemeinde Schewetzky zufolge auch einen Beitrag zu dem neuen Messfahrzeug leisten, das 2016 gekauft wurde. Diese Investitionskosten betragen für Kettershausen 4420 Euro. Zum Vergleich führte die Bürgermeisterin auf, welche Investitionskosten die anderen beteiligten Kommunen hierbei 2016 zu tragen hatten: Illertissen, Vöhringen und Weißenhorn zahlten jeweils gut 20500 Euro, Senden knapp 38500 Euro, Altenstadt gut 10200 Euro und Unterroth rund 5100 Euro.

Zweiter Bürgermeister Markus Koneberg befürwortete die Beteiligung an den Investitionskosten. Diese seien sinnvoll und auch ein Gegenwert sei vorhanden, sagte er. Rat Clemens Winter sagte vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde der KVÜ vermutlich längere Zeit angehören werde, ebenfalls, dass die Gemeinde hier auf jeden Fall zahlen solle. Das Gremium stimmte der Zahlung des Beitrags schließlich mit einer Gegenstimme zu.

Außerdem wurden bei der Sitzung Informationen und Meinungen zu folgenden Themen ausgetauscht:

Flexibus: Die Gemeinde steht den Flexibus-Plänen positiv gegenüber. Schewetzky informierte die Räte über das Modell, wie es im Unterallgäuer Kreistag vorgestellt wurde. Wie berichtet, soll der Flexibus bereits in diesem Jahr schrittweise eingeführt werden. Mit einer staatlichen Förderung ist maximal über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg zu rechnen – im ersten Jahr mit einer Quote von 65 Prozent, in den folgenden Jahren absteigend in Höhe von 55, 45, 40 und 35 Prozent. Es sollen verschiedene Knotenpunkte entstehen, in denen jeweils ein Flexibus unterwegs ist. Auch Verbindungen zu weiterführenden Buslinien sollen geknüpft werden.

Kettershausen läge im Bereich der Knotenpunkte Babenhausen – Boos. Dieses Gebiet zählt rund 18650 Einwohner, umfasst eine Fläche von gut 200 Quadratkilometern und 35 Orte beziehungsweise Ortsteile. Gemeinderat Winter sagte, dass auch eine Anbindung an Krumbach wichtig sei. Koneberg gab zu bedenken, dass für die Umsetzung des Vorhabens noch großer Abstimmungsbedarf innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft bestehe. Auch Schewetzky betonte, dass noch nicht alle Fragen geklärt seien – etwa, wo das Callcenter eingerichtet wird. Insgesamt sei die Einführung des Flexibusses aber ein wichtiges Projekt und solle auf jeden Fall getestet werden.

Kreismusikschule: Während der Gemeinderat der Einführung eines Flexibusses aufgeschlossen gegenübersteht, wird die Idee einer Kreismusikschule nach wie vor kritisch und – wie Schewetzky sagte – „eher negativ“ betrachtet. Wie berichtet, haben die Gemeinderäte Bedenken was die Umsetzung, Finanzierung und die Auswirkung auf die örtlichen Musikvereine anbelangt. Koneberg sagte, dass seiner Kenntnis nach die Grundstimmung deutlich gegen eine Kreismusikschule sei. Eine solche Einrichtung im Unterallgäu ins Leben zu rufen, ist bereits seit längerer Zeit immer wieder Thema im Landkreis.

Kinderkrippe: Die Bauarbeiten an der Kinderkrippe in Kettershausen schreiten voran: Derzeit werden Fliesen und Böden verlegt sowie Malerarbeiten durchgeführt. Fertiggestellt werden müssen auch noch die Außenfassade, einzelne Spenglerarbeiten und die Außenanlage. Wie die Bürgermeisterin sagte, werden die Räume bis Ende März möbliert. Dann soll auch gleich der Betrieb in der neuen Kinderkrippe aufgenommen werden.