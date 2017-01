2017-01-08 12:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm Bürgerentscheid soll auf den Prüfstand

Laut Wahlergebnis muss die Illertisser Geburtenstation wieder öffnen. Nun stellt sich die Frage, ob sich durch das Millionen-Defizit der Kliniken die Rechtslage geändert hat. Von Jens Carsten

Die Kliniken haben in zwei Jahren ein Minus von 13 Millionen Euro eingefahren, der Direktor der Stiftung ist seinen Job los und es gibt viele offene Fragen, was nun zu tun ist: Die Krankenhäuser in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen stecken in einer schweren Krise. Welche Schritte die Verantwortlichen in diesem Jahr zur Rettung unternehmen, dürfte in der ganzen Region mit Interesse verfolgt werden – gerade an den Standorten wo Bürger und Beschäftige Einschnitte in den medizinischen Angeboten befürchten. Mitten in der Debatte steht die Wiedereröffnung der Illertisser Geburtenstation, die im Oktober durch einen Bürgerentscheid beschlossen worden ist. Die Kritiker stellen sich nun die Frage, ob der Entscheid umgesetzt werden muss. Ihr Argument: Erst nach der Abstimmung sei ganze Tragweite der finanziellen Misere bekannt geworden, weshalb die Wähler von falschen Voraussetzungen ausgehen mussten. Die Rechtslage habe sich geändert – was sich auf die Bindungswirkung des Entscheids auswirken könnte, heißt es.

Derweil setzen in der Vöhlinstadt und ihrer Umgebung viele Menschen weiter auf eine Wiedereröffnung der Geburtenstation an derIllertalklinik und damit auf die Umsetzung des Entscheids. Das macht Susanne Oberdorfer-Bögel, eine der Initiatoren des damaligen Bürgerbegehrens pro Babystation, deutlich: „An unserer Sicht hat sich nichts geändert.“

Es sei „durchaus legitim“, wenn sich die Verantwortlichen in Anbetracht des Defizits zunächst „um andere Dinge kümmern“. Bei allen Bemühungen zu einem Sanierungskonzept sieht Oberdorfer-Bögel die Wiedereröffnung der Illertisser Babystation aber „als Fixpunkt gesetzt“. Die Befürworter setzten auf eine Kooperation mit der Uniklinik in Ulm.

Oberdorfer-Bögels Mitstreiter Wolfgang Karger sieht das ähnlich: Mit Blick auf die großen Probleme der Klinikstiftung wolle man „keine Panik machen“. Doch die Umsetzung des Bürgerentscheids sei weiter angezeigt: „Wir werden sehr genau beobachten, was in diese Richtung passiert“, sagt Karger. Man wolle nicht locker lassen.

Der Illertisser beklagt, dass die Befürworter der Wiederöffnung nur spärliche Informationen von offizieller Seite bekämen, was den aktuellen Stand der Umsetzungsbestrebungen angeht. Deshalb werde die Initiative „Geboren im Süden“, die den Entscheid mit tausenden Unterschriften herbeiführte, bald eine Gesprächsrunde ausrichten und Politiker dazu einladen. Geht es nach Karger, dann sollen sich die Entscheider „dazu bekennen, was seit dem Entscheid in der Sache passiert ist.“ Er äußert gleichzeitig Verständnis für die Situation von Kreisräten, Klinikleitung und Landrat: So seien seit der Wahl erst zwei Monate vergangen und zwischenzeitlich sei zudem der „Rekordverlust“ entdeckt worden. Auch hätten die Wirtschaftsprüfer der Firma KPMG gerade erst damit begonnen, Vorschläge für ein zukunftsfähiges Krankenhauswesen zu erarbeiten.

Kein Verständnis hat Karger nach eigenem Bekunden hingegen für Überlegungen, ob der Entscheid überhaupt umgesetzt werden muss. Die rechtliche Bindewirkung – innerhalb von einem Jahr muss das Anliegen eines positiven Bürgerentscheids vollzogen werden – hatte kürzlich der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt in Frage gestellt. Der Jurist verwies auf bayerische Gemeindeordnung und Landkreisordnung, wo es heißt: „Der Bürgerentscheid kann innerhalb eines Jahres nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden, es sei denn, dass sich die (...) zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage wesentlich geändert hat.“ Das sieht Fendt durch die aktuelle Finanzlage gegeben, der Kreistag müsse das untersuchen.

Im Landratsamt in Neu-Ulm beschäftigen sich Experten aktuell bereits mit diesem Thema, sagt Juristin Karen Beth. „Wir tragen dazu alle Fakten zusammen.“ Schließlich werde man entscheiden müssen, ob sich die Rechtslage seit dem Entscheid tatsächlich geändert hat. Sei das der Fall, dann könne der Kreistag wohl grundsätzlich Beschlüsse fassen, die dem Entscheid entgegenstehen. Das bedeute jedoch nicht, dass der Entscheid an sich ungültig sei, betont Beth.

Ob tatsächlich gegenteilige Beschlüsse gefasst werden, stehe dann auf einem ganz anderen Blatt: „Es heißt nicht zwingend, dass man etwas anderes macht“, sagt Beth. Die Frage nach der Bindungswirkung des Entscheids werden die Kreisräte möglicherweise schon bald diskutieren: Für Mittwoch, 25. Januar, ist eine Sitzung des Krankenhausausschusses anberaumt, heißt es aus dem Landratsamt.