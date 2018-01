2018-01-09 16:55:00.0

Futsal Aichach landet auf Platz zwei

B-Junioren des BCA stark bei Landkreis-Endrunde.

Der FC Stätzling gewann bei der Endrunde der Landkreismeisterschaft der B-Junioren in Friedberg seiner Rolle und qualifizierte sich als Gruppensieger für das Kreisfinale in Schwabmünchen am 28. Januar. Das zweite Endrundenticket sicherte sich der BC Aichach. Der FC Affing landete am Ende nur auf Platz sechs, die SG Oberbernbach/Inchenhofen wurde Vierter.

Die Paarstädter erwischten keinen optimalen Start. Zunächst hieß es 1:1 gegen die SG Oberbernbach/Inchenhofen. Gegen Stätzling gab es eine 0:3-Pleite. Dann drehte der BCA auf und konnte sich mit drei Siegen am Stück gegen die SG Wulfertshausen (3:0), den TSV Friedberg (1:0) und den FC Affing (2:0) noch auf Platz zwei vorarbeiten. Oberbernbach/Inchenhofen musste sich dem TSV Friedberg mit 2:6 geschlagen geben. Gegen Affing gab es einen 3:2-Erfolg, gegen Stätzling dagegen eine klare 0:6-Pleite. (pkl)