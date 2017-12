2017-12-13 00:03:20.0

Futsal Sielenbach scheitert im Halbfinale

TSV-Frauenteam wird Vierter bei der Hallen-Kreismeisterschaft

Die Frauen des TSV Sielenbach sind wie im Vorjahr Vierter bei der Kreismeisterschaft im Hallenfußball geworden. Der Verein hat das Turnier nach Futsalregeln in der Aichacher Vierfachhalle gemeinsam mit dem Fußballverband veranstaltet. Der Kreisligist aus dem Ecknachtal unterlag im Halbfinale dem späteren Turniersieger aus Biberbach.

Insgesamt nahmen acht Frauenmannschaften an der Meisterschaft im Fußballkreis Augsburg teil, die in zwei Gruppen das Turnier ausspielten. In Gruppe A spielten der TSV Sielenbach, TSV 1909 Gersthofen, TSV 1862 Friedberg und der FCAugsburg. In der Gruppe B spielten der FC Zell-Bruck, FC Horgau, SC 1946 Biberbach und der FC Gerolsbach. Die Sielenbacherinnen mussten gleich im ersten Spiel gegen den TSV Gersthofen ran. Sie gewannen das Spiel 1:0 durch den Treffer von Katrin Bertele. Im zweiten Spiel des TSV ging es gegen den TSV Friedberg; auch da gewann der Ausrichter mit 1:0. Torschützin: Anja Breitsameter. Im dritten und letzten Gruppenspiel des TSV ging es gegen den FCA. Sielenbach verlor gegen die Augsburgerinnen mit 0:3 und verpasste damit den Gruppensieg. Sielenbachs Trainer Martin Janyga: „Wir sind schnell in Rückstand geraten. Das war nicht einholbar.“ Im ersten Halbfinale spielte der FC Augsburg gegen den FC Gerolsbach, der Verein aus dem Nachbarlandkreis Pfaffenhofen setzte sich mit 5:4 durch. Im zweiten Halbfinale musste Sielenbach gegen Biberbach ran und war chancenlos. Das Ergebnis: 0:5. „Biberbach war an dem Tag nicht zu schlagen. Die haben den besten Fußball des Turniers gespielt“, berichtet Trainer Janyga.

Da sowohl Augsburg als auch Sielenbach im Halbfinale verloren, trafen die beiden Teams im Spiel um Platz drei erneut aufeinander. Die Partie entschied der FCA mit 1:0 knapp für sich. Außerdem wurden die Plätze fünf und sieben ausgespielt. In der Partie um den siebten Platz spielte Gersthofen gegen Zell-Bruck und unterlag mit 0:1. In der Partie um den fünften Platz gewann Friedberg gegen Horgau mit 1:0. Auch das Finale um die Kreismeisterschaft gegen Gerolsbach gewannen die starken Biberbacherinnen souverän mit 4:0.

Mit dem vierten Platz seiner Mannschaft ist Sielenbachs Coach zufrieden: Die anderen Teams würden in höheren Ligen spielen, der TSV habe sich gut geschlagen. Auch die Trainingssituation in Sielenbach sei ein Nachteil. Dort habe das Team nicht die Möglichkeit, ein Futsal-Turnier zu trainieren, sagt Janyga. „Wir konnten nichts einstudieren, das hat man gemerkt.“ (dsc)