22.09.2018

Bühne für Traktor Der Gemeindeschlepper wird mit einer Bühne ausgestattet. Inklusive Abnahme durch den TÜV werden dafür 2500 Euro fällig. Christian Hell merkte kritisch an, dass man in wenigen Monaten ohnehin den Kauf eines neuen Schleppers geplant habe.

Antrag vertagt In der Erweiterung des Elendwegs in Oberbaar soll ein Einfamilienhaus mit integrierter Garage entstehen. Der Bauantrag wurde kurz vor der Sitzung zurückgezogen. Zur Begründung hieß es, der Plan werde geändert.

Schäden an Wegen Gehwege im Gemeindebereich befinden sich in einem schlechten Zustand. Doch für Ausbesserungsarbeiten seien keine Zuschüsse zu erwarten, so Kandler, der darauf verwies, dass man derzeit dafür keine Firma finden könne.

Zu schnell unterwegs Am Försterberg und in der Einsteinstraße sollte man mit Rücksicht auf Kinder das Tempolimit von 50 auf 30 Stundenkilometer reduzieren, regte Christine Winter-Bächer an. Das wird in der Verkehrsschau mit der Polizei berücksichtigt.

Spielgeräte für Kinder Für den Kinderspielplatz im Baugebiet Zeintl kauft die Gemeinde vier Spielgeräte zu einem Gesamtpreis von 17900 Euro. Für den Einbau wird der gemeindliche Bauhof sorgen, der damit rund eine Woche lang beschäftigt sein dürfte.

Reparaturarbeiten In der Kläranlage ist Material kaputt gegangen. Es müssen wohl Belüftungen ausgetauscht werden. Die Gemeinde fragt daher bei Firmen an.

Matten für Halle In der Mehrzweckhalle in Baar werden zwei neue Weichbodenmatten für den Schulsport benötigt. Der Gemeinderat erklärte sich einverstanden mit dem Kauf. Das Angebot der Firma Wallenreiter beläuft sich auf 1255 Euro.

Ärger mit Biber Am Zeller Bächlein, das im Besitz der Gemeinde ist, hat ein Biber mehrere Dämme gebaut, der Acker nebenan ist bereits überschwemmt. Der Bürgermeister kann sich als einzige Reaktion darauf vorstellen, dass er mit dem Biberbeauftragten im Landratsamt spricht. (jeb)

