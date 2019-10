vor 47 Min.

Die neue Kläranlage bekommt eine andere Ablufteinrichtung, als ursprünglich geplant. Für die geplante habe man nur ein Angebot bekommen, das von den Kosten her nicht tragbar gewesen sei, sagte Bürgermeister Hans Lotterschmid. Der Planer wählte deshalb eine andere Technik aus. Fällmittelbehälter und Abluftreinigungsanlage werden eine etwas andere Form haben. Der Gemeinderat stimmte der Tektur zu.

Sowohl der Vorbau der Terrasse als auch die Überdachung des Eingangsbereichs liegen bei einem geplanten Neubau eines Einfamilienhauses in der Bachstraße in Unterbernbach außerhalb der Baugrenze. Der Gemeinderat hatte extra für dieses Bauvorhaben eine Einbeziehungssatzung gemacht und wunderte sich nun, dass der Bauantrag nicht dazu passt. Dem Vorschlag des Bürgermeisters, den Antrag ans Landratsamt weiterzugeben, stimmte das Gremium zu. Stimmt es dem Vorhaben zu, ist auch die Gemeinde einverstanden.

Der rund 13 Jahre alte Belag der Stockschützenhalle des TSV Kühbach ist abgenutzt. Der komplette Austausch einschließlich Entsorgung kostet etwa 50000 Euro. Die Gemeinde übernimmt zehn Prozent der nachgewiesenen Kosten.

Die Obstentsaftungsanlage des Gartenbauvereins ist in die Jahre gekommen. Rund 9000 Euro kostet eine umfangreiche Sanierung des Raums. Die gesamte Anlage zu sanieren, sei an den Kosten gescheitert, hieß es im Schreiben des Vereins. Die Gemeinde unterstützt den Verein jetzt mit 2000 Euro.

Für knapp 220000 Euro kauft die Gemeinde einen neuen Unimog mit Salzstreu- und Frontmulchgerät für den Bauhof der Kommune. Das beschloss der Marktgemeinderat in der nicht öffentlichen Sitzung. In etwa drei Monaten, also noch im Winter, wird der Unimog geliefert.

Ebenfalls im nicht öffentlichen Teil beschloss das Gremium den Kauf eines Nass- und Bürstsauger für die neue Kinderkrippe. Kosten: 3000 Euro.

Die Bürgerversammlungen sind am Donnerstag, 7. November, im Thomabräu in Kühbach, am Donnerstag, 14. November, in der Dorfwirtschaft in Großhausen und am Donnerstag, 21. November, im Schützenheim in Unterbernbach. Sie beginnen jeweils um 19.30 Uhr. (drx)

