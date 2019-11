vor 8 Min.

Den Bauantrag für die Außenbeleuchtung des neuen Parkplatzes der Firma Pfeifer in Unterbernbach gab die Verwaltung an das Landratsamt zur Überprüfung weiter, teilte Lotterschmid dem Gemeinderat mit. Die Beleuchtung werde nur während der Arbeitszeit bis gegen 22 Uhr eingeschaltet sein, sagte er.

Die Betreuung von Senioren durch Pfarreien in Kühbach und Unterbernbach unterstützt die Gemeinde künftig jährlich mit einem Zuschuss. Die Pfarrei St. Magnus in Kühbach erhält 500 Euro, St. Martin in Unterbernbach 250 Euro. (drx)