vor 18 Min.

Adventsmarkt am Kirchplatz

Griesbeckerzell feiert mit dem Nikolaus

Am morgigen Sonntag, 8. Dezember, ist wieder Adventsmarkt im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell. Veranstaltet wird der Markt vom Heimat-Förderkreis HFK in einem zweijährigen Rhythmus am Kirchplatz. Die Zeller Vereine und auch einzelne Bürger helfen mit und betreiben Stände und Verkaufshütten. Der Erlös fließt über den HFK einer sozialen Einrichtung zu oder soll einen sozialen Missstand lindern.

Ein unterhaltsames Programm gibt es auch. So treten ab 14 Uhr die Zeller Kindergartenkinder auf. Die Schulkinder sind um 14.20 Uhr an der Reihe. Ab 14.45 gibt die Zeller Werkstattmusi weihnachtliche Weisen zum Besten.

Der Männer-Gesangverein trägt gegen 15.30 Uhr ebenfalls zur Unterhaltung bei. Dazwischen, so gegen 14.20 Uhr, besucht auch der Nikolaus die Veranstaltung. Alle können sich mit ihm und einem Engel im Foto-Shooting-Stand ablichten lassen. (AN)