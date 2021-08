Musikfest Blumenthal startet vor ausverkauftem Haus

Plus Auf Schloss Blumenthal begann am Donnerstagabend das viertägige Musikfest. Das Eröffnungskonzert war ausverkauft, das Abschlusskonzert findet zweimal statt.

Ein ganz besonderes Musikereignis soll das Musikfest Blumenthal werden. Eines, das auf dem Land stattfindet, erschwinglich ist, in keiner Weise elitär und vor allem offen für alle ist. Es scheint zu funktionieren. Beim Eröffnungskonzert am Donnerstag spielten die „Charlottenburger Bläsersolisten“ vor fast ausverkauftem Haus und ernteten Riesenapplaus.