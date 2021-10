Aichach-Friedberg

12:30 Uhr

Ein ganz besonderes Denkmal auf dem Alten Friedhof in Aichach

Plus Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Das "Martingrab" in Aichach ist ein besonderes Denkmal.

Heimatgeschichte aus dem Wittelsbacher Land steht bei der Buchreihe „Altbayern in Schwaben“ im Mittelpunkt. Sieben Autoren haben neun Beiträge für den reich bebilderten 19. Band verfasst. Wir stellen sie in einer Serie vor. Der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, hat sie zusammengefasst. Brandner selbst schreibt über „Bedeutende Zeugnisse bürgerlicher Begräbniskultur aus Bronze und Galvanoplastik auf dem Alten Friedhof in Aichach“:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .