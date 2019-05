vor 2 Min.

Ausnahmezustand beim Brauereifest: Das war los und so geht es weiter

Auf dem Kühbacher Brauereifest zapft Bürgermeister Hans Lotterschmid letztmals das erste Fass an. Dabei schauen ihm als neun Königinnen zu. So geht es weiter.

Von Josef Mörtl

Seit gestern, pünktlich um 10.30 Uhr, herrscht in Kühbach wieder Ausnahmezustand: Bürgermeister Hans Lotterschmid zapfte am Feiertag Christi Himmelfahrt, der gleichzeitig Vatertag ist, mit drei Schlägen das erste Fass Festmärzen an und eröffnete damit das Kühbacher Brauereifest.

Und der Bürgermeister, der heuer zum letzten Mal diese Ehre hatte – er scheidet 2020 aus dem Amt aus –, war bass erstaunt, denn nicht weniger als neun Königinnen waren nach Kühbach gekommen. Die bayerische Maikönigin Magdalena II. aus Heinrichsheim bei Neuburg, die Peutenhausener Maibaumkönigin Melanie Brückl, die bayerische Vize-Maikönigin Jasmin III. aus Bruck bei Neuburg, die bayerische Kartoffelkönigin Ramona I. aus Karlshuld, die Schrobenhausener Spargelkönigin Juliane I., Spargelkönigin Lena I. aus Pörnbach bei Pfaffenhofen, die Herrnbräu-Weißbierkönigin Lisa II. aus Ingolstadt, die Gerolsbacher Blütenkönigin Anna und die Rosenkönigin Steffi I. aus Karlshuld waren in Dirndl und mit Krone auf dem Haupt um die Baronsfamilie und Bürgermeister Hans Lotterschmid geschart, als Umberto Freiherr von Beck-Peccoz feierlich verkündete: „O’zapft is.“

Der Baron dankte der großen TSV-Familie, die am Vatertag hinter der Theke alle Hände voll zu tun hatte, der Belegschaft der Brauerei, die ebenso an den vier Tagen im Einsatz ist, sowie den Braumeistern Alfons Rieder und Erwin Höfle, die das Festmärzen gebraut haben.

Kühbacher Brauereifest: So geht es im Programm weiter

Auch das Wetter spielte prächtig mit am Vatertag. Nach und nach füllte sich das Brauereigelände mit Gästen aus nah und fern. Die meisten von ihnen in Lederhose und Dirndl. Das erste Mal in Kühbach war die SGL-Kapelle aus Meitingen mit ihrem spanischen Dirigenten German Morena Lopez, die das voll besetzte Festzelt schnell auf Hochtouren brachte. Schon zum 25. Male sind die Radler vom Club Alpine Skiläufer aus München Gäste beim Brauereifest. Die fleißigen Bedienungen hatten schon am Vormittag alle Hände voll zu tun, Hendl und Rollbraten fanden reißenden Absatz. Die Kühbacher Burschen schenkten Weißbier in Mengen aus. Und für die nächsten Tage sehen die Wetterprognosen mehr als gut aus. Bis Sonntag sollen die Temperaturen die 30-Grad-Marke erreichen.

Das weitere Programm: Am heutigen Freitag ist ab 19 Uhr Partyabend mit der Band Chikeria. Am Samstag, 1. Juni, ist Kindernachmittag mit dem Marionettentheater Richter und dem Stück „Der Löwe ist los“ sowie halben Preisen im Vergnügungspark. Um 17 Uhr werden die Sieger des Stockschützenturnieres geehrt, ab 19.30 Uhr sorgt die Partyband Get that! für Stimmung. Am Sonntag, 2. Juni, beginnt das Programm um 10 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst im Festzelt. Danach spielt zum Mittagstisch der Musikverein Kühbach auf. Um 18 Uhr beginnt der Bayerische Abend mit Die 3 Scheinheiligen und weiteren Künstlern.

Bestürzung herrschte gestern in Kühbach wegen einer Nachricht aus Hilgertshausen: Gertrud Murner, die am Sonntag bei der Benefizveranstaltung als „Emma von der Ilmbruck“ neben anderen Künstlern auf der Bühne gestanden hätte, ist am Dienstag überraschend an einem Herzinfarkt gestorben.

