vor 57 Min.

„Ausverkauft“ und „brechend voll“

Canada in Obermauerbach feiert. Uli Mill und Michi Gerle sind das Abschluss-Highlight

Nach zehn turbulenten Tagen gingen am Sonntag die Jubiläumsfeierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen beim Canada im Aichacher Ortsteil Obermauerbach zu Ende. Obwohl der Wettergott dabei aus Sicht des Wirtes Rainer Knauer alles andere als milde gestimmt war, ließen ihn zumindest seine Gäste nicht im Regen stehen. Seit 1. Mai hieß es ein ums andere Mal „ausverkauft“ oder „brechend voll“. Dafür hatten unter anderem Auftritte von Stefan Zinner, Mother’s Pride, Drei Männer nur mit Gitarre, Prof. Grabowski & Seppomat, Muntermonika und der Jubiläumsabend mit DJ-Betrieb gesorgt.

Einen letzten Höhepunkt setzten am Samstagabend Uli Mill und Michi Gerle vor knapp 100 Besuchern im Canada-Ballroom. Seit zwölf Jahren steht das bekannte Akustik-Gitarren-Duo nun schon gemeinsam auf der Bühne. Und das merkt man den beiden an. Von den ersten Klängen an herrscht nahezu blindes Verständnis zwischen der Aichacher Soulstimme Mill an der Rhythmus-Gitarre und dem virtuosen Spiel des Augsburger Jazz-Gitarristen Gerle. Fast ausschließlich Rock- und Blues-Klassiker ziehen die beiden Ausnahmemusiker aus ihrem Gepäck, das sie in drei Programmblöcken auspacken.

Bei ihrer Musik haben Uli Mill und Michi Gerle eines gemeinsam: die Liebe zur Improvisation. Sie wagen sich an die Größen der Musikgeschichte heran und interpretieren deren Klassiker ganz individuell, oft mit einem jazzigen Touch versehen. Darunter ist „Mr. Slowhand“ Eric Clapton genauso zu finden wie Michael Jackson, Stevie Wonder, Adele oder Tina Turner, deren Hit „Simply the Best“ Uli Mill zu einer Hommage an Michi Gerle werden lässt. Das Publikum belohnt die beiden mit lang anhaltendem Beifall, ehe es zum Showdown bei „Knocking on Heavens Door“ selbst zum Mitsingen aufgefordert wird. Und ganz spontan holt Uli Mill schließlich noch den Wirt selbst auf die Bühne. (zm)

