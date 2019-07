vor 2 Min.

Auto-Klassiker treffen auf klassische Musik

65 Fahrer präsentieren ihre alten Schätze im Schlosshof von Blumenthal. Besucher kommen in Scharen, um sie zu sehen

Von Brigitte Glas

Die Kombination aus bis zu 90 Jahre alten Oldtimern, klassischer Musik und einem 800 Jahre alten Schloss hat in den vergangenen Jahren schon viele Besucher begeistert. Grund genug für die „Initiative Kulturgut Mobilität“ und den „Kunst- und Kulturverein Blumenthal“, die Ausfahrt „Klassiker meets Klassik“ zum zwölften Mal stattfinden zu lassen.

Die Autofans nahmen das Angebot gerne an. In Scharen strömten sie am Sonntag in den Schlosshof. Die Augen der Besucher glänzten mit den vielen hochpolierten Oldtimern um die Wette. Gerade weil die historischen Fahrzeuge immer blitzblank sind, waren allerdings einige der angemeldeten 90 Fahrer doch nicht angetreten. Schließlich hatte es am Sonntagmorgen noch in Strömen geregnet.

Das älteste Fahrzeug ist ein Ford Model A Sportcoupé von 1929

Zu diesem Zeitpunkt starteten 65 Karossen, die schon ziemlich viele Jahre auf dem Buckel haben, in Freising in Richtung Blumenthal. Solche alten Autos sind aus dem heutigen Straßenbild praktisch verschwunden. Das älteste Fahrzeug in diesem Jahr war ein Ford Model A Sportcoupé von 1929. Jörg Wagner aus Fahrenzhausen bei Freising hatte das gute Stück im vergangenen Jahr in England ersteigert. Im Urlaub in Caorle hatte er ein Autorennen mit historischen Fahrzeugen gesehen. Der Autovirus hatte ihn sofort gepackt. 15000 Euro kostete ihn das 90 Jahre alte Sportcoupé.

Die nächstjüngeren Oldtimer waren ein BMW 319/1 Sport, Baujahr 1935, und ein Fiat Toppolino aus dem Jahr 1937. Die Oldtimer-Fans bestaunten unter anderem aus den 50er-Jahren einen Porsche 935, einen Austin Hearley und einen 2CV, die berühmte „Ente“. Verschiedene Modelle von Alfa Romeo, Fiat, Spider, Volvo und Ford, MG, Chevrolet, NSU und Volkswagen aus den 60er- und 70er-Jahren waren zu sehen. Selbst aus den 80ern waren schon Autos dabei. „Oldtimer“ darf sich ein Wagen ab dem Alter von 30 Jahren nennen.

Unterwegs sind verschiedene Wertungsprüfungen zu bestehen

Unterwegs machten die Fahrer einen Zwischenstopp und ließen sich von den Besuchern des Altomünsterer Marktfestes bestaunen. Aufgabe für die Fahrer war, die 90 Kilometer lange Strecke zu bewältigen und unterwegs verschiedene Wertungsprüfungen zu bestehen.

35 Bilder Klassiker meets Klassik“ in Aichach-Blumenthal Bild: Brigitte Glas

So gab es unterwegs Stempelpunkte, die die Strecke dokumentierten, zwei Schätzfragen und fünf Geschicklichkeitsprüfungen. Die letzte wartete im Schlosshof von Blumenthal. Dort sollte, ohne zu rangieren oder zurückzusetzen, mittig auf ein abgestecktes Feld gefahren werden. Die Fahrer erledigten das zwar nicht gerade mit links, aber am Ende ging es doch. Gefordert war außerdem Wissen rund ums Automobil. Mit mehr oder weniger Punkten kamen alle schließlich ins Ziel.

Die Besitzer haben gelernt zu improvisieren

Fahrzeugtechnisch hatten die Besitzer keine ernsthaften Probleme. Mit Oldtimern geht es nicht immer glatt und die Besitzer haben gelernt zu improvisieren. Um 16 Uhr, als der Schlosshof von Blumenthal mit den alten Schätzen vollgeparkt war, fand als feierlicher Abschluss ein Konzert statt. Fünf Musiker spielten ein Streichquintett von Franz Schubert. Neben dem Kunstgenuss hatte das Konzert am Sonntag einen unschätzbaren Vorteil: In der Schlosskirche war es angenehm kühl.

Themen Folgen