00:32 Uhr

Baustart für den Supermarkt

Im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen beginnen die Erdarbeiten für den neuen Edeka. Es gab zunächst Verzögerungen beim Bauantrag

Die Bagger sind angerollt. Am Ortseingang von Motzenhofen haben die Erdarbeiten begonnen. Hier entsteht in Kürze der neue Edeka-Markt.

Die gemeindlichen Kanalarbeiten sind bereits abgeschlossen. Wie Bürgermeister Franz Xaver Ziegler erklärte, würden Regenwasser und Schmutzwasser an dieser Stelle separat abgeleitet. Jetzt können die Arbeiten an der Erschließungsstraße beginnen. Bisher verlief lediglich ein Rad- und Anwandweg zwischen der Kreisstraße AIC 4 (Walchshofener Straße) und der Staatsstraße 2047. Der Weg wird nun ausgebaut und heißt dann Bachfeldstraße. Er wird dafür sorgen, dass der Edeka-Markt von beiden Seiten gut erreichbar ist. Nachdem sich der Bauantrag leicht verzögert hatte, wird der Supermarkt nach momentanen Plänen wahrscheinlich spätestens im Frühjahr eröffnen. Spatenstich ist am Montag im Kreis geladener Gäste.

Wie berichtet, soll am Ortsteingang von Motzenhofen ein Edeka-Markt entstehen, der in seinen Dimensionen mit dem in der Von-Gravenreuth-Straße in Affing vergleichbar ist. Auf etwa 1200 Quadratmetern sollen die Kunden 15000 Artikel im Sortiment finden. Geplant sind eine Fleisch- und eine Wursttheke und ein Bäcker oder Backshop. Die Leergutannahme ist durch eineneigenen Eingang erreichbar. Mit Lager- und Kühlräumen wird das Gebäude insgesamt 1630 Quadratmeter groß. Auf der Westseite des Gebäudes werden 80 Parkplätze gebaut. Es wird damit gerechnet, dass mit der Ansiedlung des Marktes in Motzenhofen zwischen 25 und 30 neue Arbeitsplätze entstehen. (kabe)

