Ehrennadel der Sudeten für Gert-Peter Schwank

Die Aichacher Ortsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft feierte kürzlich ihr 70-jähriges Bestehen (wir berichteten). Altlandrat Christian Knauer zeichnete in seiner Eigenschaft als Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen (BdV) Ortsobmann Gert-Peter Schwank für dessen Verdienste mit der silbernen Ehrennadel des Dachverbandes aus.

Die Arbeit des 1943 in Aussig an der Elbe geborenen Schwank, über viele Jahre hinweg Redaktionsleiter der Aichacher Nachrichten, habe sich durch drei Besonderheiten ausgezeichnet. Die erste liege in der regelmäßigen Durchführung von monatlichen Themennachmittagen, die zweite in dessen Mut zur Durchführung der großen Ausstellung „Erzwungene Wege“ 2015 im Kreisgut und die dritte, in der derzeit im Hintergrund laufenden Generalsanierung der Sudetendeutschen Heimatstube an der Martinstraße. Nach Ende der Arbeiten werde die von der Stadt überlassene Einrichtung eine Doppelfunktion übernehmen. Zum einen bleibe sie Archiv der Landsmannschaft und Ort für kleinere Veranstaltungen, zum anderen entsteht in ihr durch Teilüberlassung eine weitere Migrationsberatungsstelle des BdV Bayern. Dass ein solches Vorhaben heute noch möglich sei, liege am besonderen Einsatz einer Handvoll Mitglieder. So war es Knauer ein Anliegen, Johann Hötschel, Johann Kneifl, Jonny Michl und Heinz Pösselt mit Urkunden und einer Flasche böhmischen Kräuterlikör für deren aktive Mithilfe bei den Renovierungsarbeiten zu danken. (sm)

