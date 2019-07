00:30 Uhr

Ehrungen zum Fahnenjubiläum

Seit 35 Jahren präsentieren sich die Rapperzeller Schützen bei öffentlichen Auftritten mit ihrer 1984 angeschafften Vereinsfahne. Sie wird seitdem vom Trio der ersten Stunde, Fahnenträger Georg Kreppold mit den beiden Begleitern Johann Manhard und Johann Singer, getragen.

Im Rahmen eines Frühschoppens begingen die Schützen das Jubiläum und ehrten ihre Fahnenabordnung. Die musikalische Gestaltung übernahm das Familientrio Wagner aus dem Sielenbacher Ortsteil Tödtenried. Der vierte Gauschützenmeister Franz Achter hob in seiner Laudatio die identitätsstiftende Bedeutung einer Vereinsfahne hervor. Er würdigte die drei Träger jeweils mit der neu geschaffenen Anstecknadel in Gold des Bayerischen Sportschützenbundes für Fahnenträger und der dazugehörigen Ehrentafel. Vonseiten der Zeller Schützen ging es weiter mit dem ersten Schützenmeister Anton Gröber. Er bedankte sich mit jeweils einer Umhänge- medaille mit gravierter Widmung und sprach die Hoffnung aus, noch einige weitere Jahre mit den dreien verbringen zu können. Im Namen der Gemeinde sprach Dritter Bürgermeister Fabian Streit ebenfalls seine Anerkennung aus und überreichte ein Präsent. Es folgte das Mittagessen, bis bei Kaffee und Kuchen die Veranstaltung im Schulgarten ausklang. (AN)

