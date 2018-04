vor 50 Min.

Eichenlaub Eisingersdorf plant neue Schießanlage

Im Sommer beginnt der Verein in dem Aindlinger Ortsteil mit den Arbeiten. Auch Fenster und Heizung sollen erneuert werden.

Schützenmeister Max Abt hat bei der Generalversammlung der Eisingersdorfer Schützen Eichenlaub die neue Schießanlage angesprochen. Sie soll in der Sommerpause eingebaut werden. Dem Zuschussantrag habe die Gemeinde bereits eine Zusage erteilt. Nun wurde alles an den Bayerischen Sportschützenbund weitergeleitet. Erst wenn auch von dieser Stelle eine Antwort vorliegt, darf mit den Arbeiten begonnen werden.

Der Verein will die zwölf Schießstände im Erdgeschoss und im Untergeschoss auf Elektronische Stände umrüsten und die Beleuchtung neu installieren. Außerdem werden die Fenster erneuert werden müssen, für die Heizung soll eine Lösung gefunden und die Außenfassade gestrichen werden und es stehen noch diverse weitere Arbeiten an.

Der Verein appellierte an die Mitglieder, sich einzubringen, geht aber davon aus, dass hier auch genügend Helfer zur Verfügung stehen. Bei Eichenlaub lebe man noch das Miteinander, hieß es. Die Gesamtkosten dürften sich bei etwa 60000 Euro bewegen. Die Schützen hätten ein gutes finanzielles Polster aufgebaut und wenn die Zuschüsse kommen und dazu auch noch Spenden, dann sollte dies zu schultern sein, hoffen die Schützen. Insgesamt begrüßte Schützenmeister Max Abt 48 Mitglieder sowie den Gauschützenmeister Franz Abt, Ehrenschützenmeister und Ehrenmitglieder. Max Abt gab einen kurzen Jahresbericht ab, bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Helfern, die den Verein unterstützen, bei den Altpapiersammlern ebenso wie bei denjenigen, die hierzu ihre Geräte zur Verfügung stellen. Danke sagte er auch allen Wirten, den Helfern in der Küche sowie den Frauen, die für Sauberkeit sorgen.

Dann legte die Schriftführerin Elfriede Kraus den Jahresbericht vor. Vier Mal wurde Altpapier gesammelt, es gab viele Vorstandssitzungen, der Kehraus war ein Anziehungspunkt und das Osterschießen ebenso. Der Verein nahm am VG-Schießen in Willprechtszell teil, das Kirchweihfest war ein voller Erfolg, und die Weihnachtsfeier mit Königseinholung sowie der Weihnachtsmarkt waren im Dezember die wichtigsten Termine. Zum Abschluss des Jahres stand das Er- und Sie-Schießen an. Der Kassenbericht von Kassiererin Barbara Abt zeigte viele Bewegungen auf, der Verein investiere immer wieder ins Schützenheim. So wurden 2017 neue Schränke für die Waffen der Schützen gekauft. Trotzdem: Der Verein stehe finanziell sehr gut da und wolle deshalb auch 2018 Einiges im Schützenheim umbauen. Die beiden Kassenprüfer Helmut Gamperl und Josef Sturm bescheinigten eine wandfreie Kassenführung.

Gauschützenmeister Franz Achter lobte die Eichenlaub-Schützen, bei Eichenlaub sei sehr viel los, sei es gesellschaftlich oder sportlich. Er appellierte an die älteren, ehemaligen Schützen, wieder an die Stände zu kommen.

Anschließend wurden noch einige Termine bekannt gegeben: So findet die nächste Altpapiersammlung am Samstag, 7. April, statt, das Gauschießen läuft vom 7. bis 14. Juni. Eichenlaub schießt dabei in Todtenweis. Das VG-Schießen in Todtenweis ist am 12. April geplant. Mit der Bitte, weiter zum Verein zu stehen, weiter das Schützzenheim zu besuchen und bei den anstehenden Arbeiten zu helfen, schloss Max Abt die Generalversammlung der Eichenlaub-Schützen. (joki)

