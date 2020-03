vor 35 Min.

Feuerwehr muss auf Garage für Mehrzweckfahrzeug warten

Die Kosten für den Neubau in Rehling sind höher als erwartet. Jetzt wird von der Gemeinde nach einer anderen Lösungen gesucht

Für ihr Mehrzweckfahrzeug, einen 15 Jahre alten Mannschaftsbus, soll die Feuerwehr Rehling einen Platz zum Unterstellen bekommen. Die Kosten für den Bau haben jetzt im Gemeinderat Rehling allerdings für einen Schreck gesorgt. Nachdem sich der Gemeinderat im Januar für einen Bau ausgesprochen hatte, stellte Anton Haberl nun die Planung vor. Das Gebäude – vier Meter breit, neun Meter lang und 2,75 Meter hoch – soll an der Bergstraße in Holzbauweise mit Flachdach entstehen. War im Januar noch von rund 30000 Euro Kosten die Rede, wurden diese mit allen Nebenarbeiten nun mit 60000 Euro beziffert.

Bürgermeister Alfred Rappels erster Kommentar war: „Dem können wir nicht zustimmen!“ Haberl begründete die hohen Kosten mit den Nebenkosten wie Erd-, Pflaster- und Betonarbeiten. Den Hinweis, dass die Vereinsmitglieder hier tatkräftig mit angreifen könnten, sah man im Gemeinderat skeptisch, weil es sich um ein öffentliches Gebäude handelt. Alternativen wie Stahlbau oder eine Beton-Fertiggarage scheiden wohl aus, hieß es. Jetzt ist guter Rat teuer. „Dies müssen wir nun erst sacken lassen“, war der allgemeine Tenor. Der Gemeinderat stellte das Thema zurück, um eventuell noch eine andere Lösung zu finden.

zur Rechnungsprüfung Anton Haberl, Robert Happacher, Katharina Jakob und Ignaz Strobl haben die Jahresrechnung 2019 geprüft. Wie sie in ihrem Bericht bestätigten, gab es keinerlei Beanstandungen. Sie sprachen von einer „tadellosen und vorbildlichen Kassenführung“. Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt mit rund 5,7 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit rund 4,6 Millionen Euro ab. Bürgermeister Rappel als Leiter der Verwaltung wurde einstimmig entlastet.

Auch die Jahresrechnung 2019 für das Kinderhaus Arche Noah wurde dem Gemeinderat vorgelegt. Einnahmen von rund 686000 Euro stehen Ausgaben von rund 973000 Euro gegenüber, sodass sich ein Zuschuss aus dem Haushalt in Höhe von rund 385000 Euro ergab. Wie Bürgermeister Alfred Rappel informierte, hat sich der ungedeckte Bedarf damit um fast 92000 Euro erhöht. Das liege fast ausschließlich an den Personalkosten. Der Gemeinderat nahm die Jahresrechnung billigend zur Kenntnis.

für Kläranlage Die Jahresrechnung 2019 für die Abwasseranlage lag ebenfalls vor. Infolge des Neubaus der Kläranlage waren die Einleitungsgebühren neu kalkuliert worden. Die Einnahmen aus diesen waren deshalb mit rund 364000 Euro wesentlich höher als 2018. Die Ausgaben beliefen sich auf rund 241000 Euro. Der Überschuss in Höhe von 23704 Euro wird bei der nächsten Gebührenkalkulation berücksichtigt. Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat einstimmig so gebilligt.

im Internet Die aktuellen Ergebnisse der Kommunalwahl können am Sonntagabend über die Internetseite der Gemeinde Rehling verfolgt werden, informierte Bürgermeister Rappel. Dort gibt es einen Link zur Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), wo die eingehenden Ergebnisse ständig aktualisiert werden.

In Oberach darf ein Dachgeschoss mit Schleppgaube ausgebaut, in Rehling an der Hambergstraße ein Einfamilienhaus gebaut und ein Wohnhaus zum Zweifamilienhaus umgebaut werden. Zugestimmt hat der Rat auch dem Bau eines Lagergebäudes in St. Stephan und einem Wintergarten mit Dachterrasse in Oberach. (at)

