vor 22 Min.

Franz Vötterl feiert rüstig und fit seinen 80. Geburtstag

Zum erlesenen Kreis der 80-Jährigen gehört nun Franz Vötterl aus Rehling. Der Jubilar kann seinen Runden besonders genießen, ist er doch körperlich und geistig fit. Dieses Alter sieht man ihm keineswegs an.

Franz Vötterl erblickte am 1. September 1939 als fünftes von sechs Kindern von Anton und Christina Vötterl das Licht der Welt. Mit den drei Schwestern und zwei Brüdern (Anton 90 und Xaver 87 Jahre alt) wuchs er in einer kleinen Landwirtschaft auf. Als 13-Jähriger verlor er seinen Vater, der plötzlich mit 51 Jahren starb.

Nach der Volksschule begann Franz Vötterl eine Lehre als Großhandelskaufmann in einem Augsburger Elektrogroßhandel. Dort stand er 49,5 Jahre lang seinen Mann. In diesem einen Betrieb war er vom ersten Tag der Lehre bis zu seinem Eintritt ins Rentenalter Anfang 2003 beschäftigt.

Vötterl ist seit 60 Jahren Mitglied beim TSV Rehling, wo er im Vorstand mitwirkte, als Zweiter Vorsitzender und als Kassier.

Seine Frau Maria (geborene Stöckl) lernte er richtig kennen, als die beiden parallel in der Kinderheimsiedlung ein Haus bauten. Sie liehen sich gegenseitig Material und Handwerkszeug aus. Es funkte dann auch bald und am 30. Juli 1976 heiratete das Paar. Jetzt hatte Vötterl eine Frau und gleich zwei Häuser und da gab es auch in der Freizeit mächtig viel zu tun. Bis heute ist das so geblieben. Trotz seiner 80 Jahre wird Vötterl nicht müde und hält alles sauber in Schuss. Das Paar fuhr früher gerne nach Lignano. Vor Jahren entdeckte es dann seine Liebe zu Südtirol. Als Mitglieder der Rehlinger Südtirolfreunde haben sie schon viele erlebnisreiche Reisen in die verschiedenen Regionen unternommen. Seinen 80. Geburtstag feierte der Jubilar erst intern mit der Familie, den beiden Kindern Martina und Markus sowie Enkelkind Manuel. Im Moosbräu in Aindling wird dann mit der Verwandtschaft und dem Freundeskreis gefeiert.

Rehlings Bürgermeister Alfred Rappel überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde mit einem Geschenk. Auch Pater Thomas und der Vorstand des TSV Rehling gratulierten persönlich, ebenso wie die Geschwister, die vielen Verwandten und Bekannten. (at)

Themen Folgen