vor 56 Min.

Glückwünsche für Josef Schreier

Viele Gratulanten beglückwünschten am Freitag im Schiltberger Rathaus Bürgermeister Josef Schreier zum 60. Geburtstag. Die Jüngsten kamen mit Vertretern des Fördervereins und des Kindergartens.

Die Gratulanten gaben sich am Freitag im Schiltberger Rathaus die Klinke in die Hand. Bürgermeister Josef Schreier feierte seinen 60. Geburtstag. Vertreter der Schiltberger Ortsvereine, des Wasserzweckverbandes, viele Bürger und Nachbarn sowie Bürgermeisterkollegen gratulierten dem Geburtstagskind. Der 60-Jährige, der bei der Wahl 2020 nicht mehr als Bürgermeister kandidiert, freut sich darauf, wenn er ab nächstem Jahr mehr Zeit für seine Hobbys hat. Unter anderem steht ein Motorrad in seiner Garage, mit dem er gerne Ausflüge unternehmen möchte. Mit seiner Frau Elisabeth möchte er reisen und walken. (drx)

