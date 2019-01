24.01.2019

Heute ist Haushalt dran

Zweite Sitzung des Affinger Rates

Die Volontäre der Augsburger Allgemeinen gastierten am Dienstag im Affinger Gemeinderat. Der neue Jahrgang der Günter-Holland-Journalistenschule durfte Kommunalpolitik live erleben – und zwar an der richtigen Stelle, wie Bürgermeister Markus Winklhofer fand. Es klang fast beschwörend, als er ergänzte, der Gemeinderat habe das Gemeinwohl zum Ziel und werde „ohne Rücksicht auf Ortsteile oder gar Personen“ beraten. An die angehenden Redakteure appellierte er, „gründliche Recherche, Objektivität und Seriosität“ walten zu lassen.

Heute, Donnerstag, findet um 19 Uhr die zweite Affinger Sitzung in dieser Woche statt. Es geht um den Verwaltungshaushalt und die Alte Schule in Gebenhofen. (jca)

Themen Folgen