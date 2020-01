vor 3 Min.

Hochwasser fordert Wehr

Ehrungen standen bei der Feuerwehr Willprechtszell an: (von links) Helmut Hartmann, Klaus Settele, Peter Brandner, Beate Sing, Robert Weichselbaumer, Dietrich Binder und Wolfgang Stoll.

Die Aktiven der Willprechtszeller Feuerwehr leisten über 1200 Stunden

Recht fleißig waren die Feuerwehrler von Willprechtszell im vergangenen Jahr. Das ging aus der Bilanz im Rahmen der Generalversammlung hervor. Insgesamt leisteten die Mitglieder über 1200 Stunden Feuerwehrdienst.

Vorsitzender Wolfgang Stoll konnte zu der Versammlung rund 40 Mitgliedern begrüßen. Anschließend berichtete er von den Aktivitäten im vergangenen Jahr, darunter ein Weißwurstfrühstück und die Teilnahme am Schwäbischen Feuerwehrtag. Außerdem sorgte die Feuerwehr beim Weihnachtsmarkt in Willprechtszell fürs leibliche Wohl. Vom Erlös der Veranstaltungen wurden je 300 Euro für die Orgelrenovierung der Kirche in Willprechtszell und für die DKMS gespendet.

Der Bericht von Kommandant Helmut Hartmann machte klar, wie viel Arbeit geleistet wurde. Bei neun Einsätzen, 20 Übungen und zahlreichen Ausbildungen leisteten die Mitglieder mehr als 1200 Stunden. Der aufwendigste Einsatz war das Hochwasser im Juni, bei dem zahlreiche Keller unter Wasser standen.

Zum Abschluss standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Beate Sing und Klaus Settele wurden für 25 Jahre sowie Peter Brandner für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Bürgermeister Dietrich Binder ehrte Robert Weichselbaumer im Namen der Gemeinde für 47 Jahre Feuerwehrdienst und 27 Jahre im Vorstand. (AN)

