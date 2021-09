Hollenbach

17:58 Uhr

Baugebiet in Hollenbach-Schönbach: Erschließung ist abgeschlossen

Die Erschließung des Baugebiets "Am Herschbach" am Rosenweg im Hollenbacher Ortsteil Schönbach ist abgeschlossen. Neun Bauplätze sind hier entstanden.

Plus Um das neue Baugebiet im Hollenbacher Ortsteil Schönbach ging es im Gemeinderat ebenso wie um den Umzug der Kindergartengruppen in die Schule und um Luftreiniger.

Von Martin Golling

Die Erschließung des neuen Hollenbacher Baugebiets "Am Herschbach" am Rosenweg im Ortsteil Schönbach ist abgeschlossen. Der Hollenbacher Gemeinderat behandelte mehrere Bauanträge von dort. Auch der Umzug der Kindergartengruppen in ihr Interimsdomizil war ein Thema.

