25.04.2019

Im Bücherstüberl können Lesefreunde jetzt „onleihen“

Das neue Angebot, das auch E-Learning-Kurse umfasst, wird in Affing am Sonntag mit einem kleinen Fest gefeiert

Im Affinger Bücherstüberl ist ab Sonntag, 28. April, die „Onleihe“ möglich. Das neue Angebot wird ab 15 Uhr in der Bücherei am Schloßplatz gefeiert. Mit der Onleihe steht den Nutzern ein weiteres umfangreiches Angebot zum Lesen zur Verfügung: Sie können jederzeit E-Books, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen ausleihen sowie E-Learning-Kurse absolvieren. Nötig sind dazu ein gültiger Büchereiausweis und ein Internetzugang. Wer noch keinen Ausweis hat, wird gerne am Sonntag aufgenommen.

Mit der Onleihe können die Büchereinutzer jeden Tag und rund um die Uhr aus über 56000 Medien auswählen. Darunter sind neben E-Books, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften. Sie können auf den Computer heruntergeladen und auf einen E-Book-Reader übertragen oder mittels Onleihe-App direkt auf Tablets und Smartphones genutzt werden.

Gefragt sind besonders Titel aus den Bereichen der Belletristik, vor allem Thriller und Krimis, auch die historischen Romane liegen ganz weit vorn, so das Büchereiteam. Bei der Sachliteratur sind politische Themen und alles rund um die Themen Kochen und Backen sowie Lifestyle sehr beliebt. In der Jugendbibliothek machen Science-Fiction und Fantasy das Rennen, bei den Kindern stehen Titel aus den Bereichen Abenteuer und Entdecken hoch im Kurs.

Mit der Onleihe kann das Bücherstüberl jetzt auch Online-Kurse für die berufliche und private Weiterbildung anbieten. Dazu zählen Sprachlernkurse und Kurse für „Deutsch als Fremdsprache“ ebenso wie Kurse aus den Bereichen Wirtschaft, Steuern, Rechnungswesen und Persönlichkeitsentwicklung. Ein weiterer Schwerpunkt sind Angebote rund um die Themen Computernutzung, Programmierung und Bildbearbeitung. Die Nutzer können unabhängig von Kurszeiten und ihrem Aufenthaltsort in ihrem individuellen Tempo lernen.

Um die Onleihe bieten zu können, hat sich das Bücherstüberl dem Verbund Leo Sued angeschlossen. Die Onleihe gibt es seit 2013. Unter Federführung des katholischen Medienhauses Sankt Michaelsbund, Landesverband Bayern e. V., beteiligen sich mittlerweile 84 Gemeinde- und Stadtbibliotheken in kirchlicher und kommunaler Trägerschaft im Raum Südbayern an dem modernen Angebot. (AN/Symbolfoto: Stephan Koschek, Fotolia)

