vor 17 Min.

Im Rehlinger Standesamt nimmt Benjamin Schröter künftig Trauungen vor

Weil zwei Mitarbeiterinnen schwanger sind, wird im Rehlinger Standesamt umstrukturiert. Benjamin Schröter ist neuer Standesbeamter und Leiter des Standesamtes.

Von Josef Abt

Gleich zwei Mitarbeiterinnen in der Gemeindeverwaltung Rehling erwarten demnächst Nachwuchs. Dieser Umstand zwingt die Lechrainkommune zu einer Umstrukturierung im Standesamt. Die Veränderungen betreffen die bisherige Standesbeamtin Tamara Engelhart und auch Verena Watzka, die zudem die Leitung des Standesamtes inne hatte. Die notwendigen personellen Veränderungen wurden nun in der Sitzung am Donnerstag durch Gemeinderatsbeschluss neu geregelt.

Mit Wirkung zum 1. Februar 2021 wurde Geschäftsstellenleiter Benjamin Schröter vom Gemeinderat einstimmig bis auf Widerruf zum Standesbeamten für den Standesamtsbezirk Rehling und zugleich zum Leiter des Standesamtes bestellt. Den dazu erforderlichen zweiwöchigen Lehrgang absolvierte Schröter bereits erfolgreich, wie Bürgermeister Christoph Aidelsburger informierte.

Rehling: Bestellung der bisherigen Standesbeamten wird widerrufen

Der Gemeinderatsbeschluss beinhaltet zudem den Passus, dass die bestehende Bestellung der Standesamtsleitung von Verena Watzka zum 31. Januar 2021 zunächst widerrufen wird. Gleiches gilt für die Standesbeamtin Tamara Engelhart. Sie wird ab Februar keine Tätigkeit mehr im Standesamt wahrnehmen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.