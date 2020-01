vor 10 Min.

Jugendliche rauchen und trinken in Gebersdorfer Kapelle

Plus Petersdorfs Bürgermeister übt im Gemeinderat öffentlich Kritik an feucht-fröhlichen Jugendpartys in der Kapelle in Gebersdorf. Er kündigt Konsequenzen an.

Von Stefanie Brand

Die Kapelle im Petersdorfer Ortsteil Gebersdorf Kapelle im Petersdorfer Ortsteil Gebersdorf und der Unterstellplatz für die Kindergartenkinder werden immer häufiger als Jugendtreff missbraucht. In der Kapelle werde Alkohol getrunken und geraucht, kritisierte Bürgermeister Dietrich Binder in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Montagabend. Er kündigte Konsequenzen an, wie er auf Anfrage mitteilte: „Sie wird nun zugesperrt.“

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Feuer am Unterstellplatz für Kindergartenkinder Am Unterstellplatz für die Kindergartenkinder sei Feuer gemacht worden, beklagte Binder. Zuhauf liege Müll herum. Der Rathauschef appellierte an wachsame Bürger, zu melden, falls sie etwas Verdächtiges beobachteten. Im besten Fall sollten sie einschreiten und Zivilcourage zeigen, um „diese schönen Plätze im Ort zu erhalten“. Bitte um Verständnis für Sanierung von Feldwegen Positiver war hingegen die Meldung von den Arbeiten, die gerade auf den Waldwegen nahe Alsmoos und Petersdorf sowie im Schrannenwald vor sich gehen. Bereits seit vergangenem Jahr werden die Wald- und Feldwege dort saniert. Sie befinden sich im Besitz des Barons von Schaezler. Was viele Bürger Petersdorfs möglicherweise ärgere, sei der Schmutz auf den Straßen, der durch die großen Lastwagen verursacht werde, schwante Binder. Er hob jedoch die positiven Seiten der Arbeiten hervor: „Hier entstehen Fahrradstrecken und Spazierwege, die der Naherholung dienen.“ Er ergänzte: Sollte es bei der Sanierung zu Schäden auf den bereits durch die Gemeinde sanierten Feldwegen kommen, werde der Baron sie beheben. Naherholungsnetz mit Wald- und Feldwegen Darüber hinaus möchte die Gemeinde einen Lückenschluss vollziehen und drei kleinere, angrenzende Feldwege herrichten, die zwischen den bereits sanierten und den durch den Baron gerade sanierten Feldwegen liegen. „So kann für uns alle ein Naherholungsnetz mit Wald- und Feldwegen entstehen“, so Binder. Zehn Gegenstimmen zu Bauantrag für eine Gewerbehalle Zehn Gegenstimmen hagelte es zum Bauantrag für die Gewerbehalle eines Malerbetriebs. Die Lagerhalle inklusive Bürogebäude und Monteur-Zimmern, die an der Hohenrieder Straße in Petersdorf hätte entstehen sollen, war bereits im vergangenen Jahr Thema gewesen. Im Juli stimmten die Räte der Auffüllung eines 1570 Quadratmeter großen Areals zu, auch eine Stützmauer wurde damals bewilligt. Nun landete der Antrag abermals im Gemeinderat, allerdings mit einer anderen Datenlage. Aus einer Höhen-Befreiung von 20 Zentimetern waren nun 50 Zentimeter geworden. Die Räte monierten, dass kein Gesamtkonzept für das Areal vorgelegt wurde. Robert Langenegger bezeichnete das als „Salami-Taktik“, wie Binder berichtete. Gutachten für Baugebiet „Alter Sportplatz in Alsmoos“ vergeben Die weiteren Themen der Sitzung hatten eher informativen Charakter. Für das Baugebiet „Alter Sportplatz in Alsmoos“ wurde das Boden- und Baugrundachten vergeben. Sechs Firmen waren um ein Angebot gebeten worden, vier legten eines vor. Das mit gut 8000 Euro wirtschaftlichste Angebot reichte die Firma Geologie Veith aus Wilburgstetten ein. Sie bekam den Zuschlag.

Themen folgen