Junge Burschen bei den Kameraden

Gundelsdorfer Verein bereitet sich auf sein 100. Jubiläum vor

Traditionell am Abend des Volkstrauertages hielt die Krieger- und Soldatenkameradschaft Gundelsdorf ihre Jahreshauptversammlung im Lokal Zur Post ab. Was den langjährigen Vorsitzenden Peter Kröpfl am meisten freute: Über die Hälfte der Besucher waren jungen Burschen. Am selben Abend wurde mit Korbinian Weber ein neues Mitglied verpflichtet.

Der Vorsitzende ging auf ein sehr reges Vereinsjahr ein. Kröpfl erwähnte unter anderem die Teilnahme am Gundelsdorfer Weihnachtsmarkt mit Hubert Hell und Peter Kröpfl, eine Winterwanderung und die Kriegerwallfahrt nach Maria im Elend. Zudem ist die Kriegerkameradschaft Gundelsdorf Patenverein der Kameraden in Echsheim/Reicherstein. Bei deren 100. Vereinsjubiläum halfen die Gundelsdorfer fleißig mit. Zahlreiche Arbeitseinsätze waren am Ehrenmal nötig, wo besonders der Vorsitzende tätig war. Für die Kriegsgräber sammelten Georg Höfle und Peter Kröpfl. Sie brachten das Rekordergebnis von 774 Euro mit.

Kröpfl bedankte sich bei allen aktiven Mitgliedern. Sein besonderer Dank galt Rita Brieschenk für die Pflege des Kriegerdenkmals.

Der Verein hat derzeit 51 Mitglieder, wovon vier Ehrenmitglieder sind. Im nächsten Jahr am 21. Juni feiert die Kameradschaft ihr 100-jähriges Bestehen. Der Festablauf ist schon festgelegt. Es findet ein Festgottesdienst mit dem Patenverein Echsheim/Reicherstein und Gedenken am Kriegerdenkmal statt. Es folgt ein Kirchenzug zur Resterhalle, wo es Mittagessen, Kaffee und Kuchen gibt. Danach werden langjährige Mitglieder ausgezeichnet.

Zum Schluss wurden in Abwesenheit Georg Moser und Hans Wittmayr zu Ehrenmitgliedern ernannt. (möd-)