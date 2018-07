18:37 Uhr

Kastenwagen rast in Kissing in Gebäude, Fahrer flieht

In Kissing ist ein Auto gegen eine Hauswand gerast.

In der Nacht auf Donnerstag herrscht Aufruhr in der Kissinger Schulstraße, nachdem ein Kastenwagen gegen eine Hauswand prallt.

Die Bewohner in der Kissinger Schulstraße wurden durch Getöse aus dem Schlaf gerissen und mussten feststellen, dass das Fahrzeug einer Elektro-Firma in ihren Hof gerast war, dort eine Hecke und einen Zaun niedermähte, gegen das Haus stieß und von dort gegen die Terrasse abprallte, die auch beschädigt wurde. Sie beobachteten, wie ein Mann davonlief. Bei dem Unfall platzte die Ölwanne, Öl ergoss sich in das Erdreich. Die Feuerwehr alarmierte den Bauhof, der mit einem Bagger das kontaminierte Erdreich aushob. Der Lieferwagen wurde mit Totalschaden sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 85000 Euro. Die Friedberger Polizei bittet Zeugen sich unter 0821/323-1710 zu melden. (dweb)

Themen Folgen