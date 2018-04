19:56 Uhr

Kinderbetreuung kostet ab September mehr in Affing

Kinderbetreuung in Affing kostet künftig mehr Geld. Auch in der Haunswieser Kindertagesstätte Krambambuli werden die Gebühren angehoben. Archiv

Gemeinderat erhöht die Tarife für Krippen, Kindergärten und Mittagsbetreuung

Affing Die Kinderbetreuung in Affing kostet zu wenig. Vor allem die Gebühren für die Krippen liegen im Vergleich mit anderen Gemeinden weit unter dem Durchschnitt. Deshalb müssen die Tarife erhöht werden. Darin war sich der Affinger Gemeinderat schon Ende Februar einig. Die Verwaltung sollte einen passenden Vorschlag erarbeiten.

In die Thematik vertiefte sich Gemeinderat Josef Tränkl, wie Bürgermeister Markus Winklhofer lobend erwähnte. Tränkl präsentierte einen Vorschlag, der der Verwaltung als Basis für eine eigene Variante diente. Das Ergebnis gefiel Tränkl noch besser als seine eigenen Tarife. Denn: Tränkl hatte deutlich höhere Kosten für Kernzeiten vorgesehen und nur eine geringe Erhöhung bei den Verlängerungsstunden. Das aber fördere die Tendenz zu längeren Buchungszeiten, die häufig mit Personalengpässen am Nachmittag einhergingen, argumentierte die Verwaltung.

Grundsätzlich ging es Tränkl darum, bei den Gebühren innerhalb von zwei Jahren in etwa das Mittel umliegender Gemeinden zu erreichen. Weil die Krippentarife in Affing im Vergleich sehr günstig sind, sei das nicht ganz gelungen. Die Erhöhung wäre sonst zu hoch ausgefallen, erklärte Tränkl. Beim Kindergarten aber sei nur eine einmalige zehnprozentige Erhöhung nötig, um den Durchschnitt zu erreichen. Der Gemeinderat diskutierte nicht über eine Erhöhung an sich. Josef Schmid bezeichnete allerdings den Vorschlag für die Geschwisterermäßigung als „nicht okay“. Kinderreiche Familien würden bestraft. Derzeit reduziert sich die Gebühr für das zweite Kind noch um 50 Prozent, das dritte Kind einer Familie ist kostenlos. Das gilt aber nur, wenn alle die gleiche Einrichtung besuchen.

Der neue Vorschlag sieht viel geringere Sätze vor (siehe Infokasten). Die Ermäßigung wird jedoch auf alle Einrichtungen ausgedehnt. Besucht ein Kind also die Mittagsbetreuung, müssen die Eltern für sein kleines Geschwisterchen in der Krippe dennoch weniger bezahlen. Markus Jahnel betonte, das bedeute eine längere Laufzeit von fast zehn Jahren. Winklhofer ergänzte, mehr Eltern könnten so profitieren.

Die Gebührenerhöhung trugen alle Gemeinderäte bis auf Carlos Waldmann und Xaver Lindermeir mit. Mit dem gleichen Stimmenverhältnis beschloss das Gremium, ab 1. September 2020 eine jährliche Anpassung der Tarife in Höhe der tariflichen Personalkostensteigerung. Die neue Geschwisterermäßigung lehnten neben Lindermeir auch Josef Schmid und Albert Gutmann ab. Der Bürgermeister sah am Ende zufrieden „ein lange währendes Thema gut abgehandelt“.

Die Erhöhung der Gebühren erfolgt in zwei Stufen zum 1. September 2018 und zum 1. September 2019. Es handelt sich um monatliche Gebühren:

Krippe Stufe eins: bis fünf Stunden 135 (bisher 112) Euro; jede weitere Stunde zwölf (zehn) Euro; Höchstbuchungszeit zehn Stunden 195 (162) Euro. Stufe zwei: 162 Euro bis fünf Stunden; jede weitere Stunde 13 Euro; Höchstbuchung 227 Euro

Kindergarten Stufe eins: bis sechs Stunden 93 (bisher 84,50) Euro jede weitere Stunde neun (7,50) Euro; Höchstbuchung 129 (114,50) Euro. Stufe zwei: Anpassung in Höhe der tariflichen Personalkostensteigerung. Schulkinderbetreuung Stufe eins: bei zwei Tagen Buchungszeit bis maximal 15.30 Uhr 46 (bisher 40) Euro, bis 16.30 Uhr 55 (47,50) Euro; bei drei bis fünf Tagen bis 15.30 Uhr 82 (71) Euro, bis 16.30 Uhr 91 (78,50) Euro. Stufe zwei: bei zwei Tagen 53 beziehungsweise 64 Euro; bei mehr Tagen 95 und 105 Euro.

Mittagsbetreuung von 11.30 bis maximal 14 Uhr. Stufe eins: zwei Tage 22 (19) Euro; drei bis fünf Tage 41 (35) Euro. Stufe zwei: zwei Tage 26, mehr Tage 48 Euro. Inklusive Hausaufgabenbetreuung: Stufe eins: bei zwei Tagen 46 (40) und 55 (47,50) Euro; bei mehr Tagen 82 (71) und 91 (78,50) Euro. Stufe zwei: 53 und 64 Euro beziehungsweise 95 und 105 Euro.

Essensgeld Stufe eins: in Krippen und Kindergärten monatlich 47,50 (bisher 45) Euro und für Einzelessen 3,50 (3); für Schulkinder sind es monatlich 58 (55) Euro, für Einzelessen 4 (3,50) Euro. Stufe zwei: in Kitas 50 Euro, für Schulkinder 61 Euro monatlich; Preise für Einzelessen bleiben. Geschwisterermäßigung Jedes zweite Kind einer Familie erhält, egal in welcher Einrichtung, 15 Prozent, jedes dritte Kind 30 Prozent. (jca)

